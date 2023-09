Educación agradece el esfuerzo de los equipos directivos para adaptar los horarios de ESO y les ofrece "flexibilidad"

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha expresado su agradecimiento a los equipos directivos de los institutos por el esfuerzo que están realizando para adaptar los horarios de ESO --tras la resolución que insta a impartir Matemáticas e Inglés en las dos horas que en principio se destinaban obligatoriamente a Proyectos Interdisciplinares y que fueron anuladas judicialmente-- y se ha comprometido a ofrecerles "flexibilidad".

Así lo ha asegurado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien ha acompañado al conseller José Antonio Rovira en la rueda de prensa de presentación del inicio del curso escolar.

A preguntas sobre las críticas por el cambio poco antes de arrancar las clases, el secretario autonómico ha recordado que esto se debe a que el sistema judicial dictaminó que el decreto de currículum de Secundaria del anterior gobierno del Botànic no se ajustaba a derecho y tumbó la obligatoriedad tanto de los proyectos interdisciplinares como de la llamada enseñanza por ámbitos.

"La anterior Secretaría Autonómica, para acatar la sentencia, el 13 de julio sacó una resolución que decía 'hagan ustedes nada, den dos horas menos de clase con las plantillas ya adjudicadas'. Ahí, o sobraban profesores o faltaban horas y lo que hemos hecho es solventar este estado de cosas", ha defendido.

"PREFERENTEMENTE"

McEvoy ha reconocido que es "complicado" pero que lo que les pareció más lógico es que en primero de ESO se usaran esas horas en Matemáticas e Inglés porque previamente se habían quitado "para poner los famosos proyectos interdisciplinares". "Y dado que los horarios y las plantillas ya estaban hechos --ha precisado-- se introdujo en la resolución (el término) 'preferentemente'".

El secretario autonómico ha informado de que este mismo jueves ha mantenido una reunión con la Asociación de directores de Secundaria en la que ambas partes "han coincido en todos los puntos". "He reconocido que esto es un gran esfuerzo para ellos y he pedido disculpas y ellos han convenido en que líos similares a última hora han tenido en los últimos cuatro años y me he comprometido a que eso no vuelva a suceder".

En el mismo encuentro, los directores han reclamado a la administración flexibilidad y, en este sentido, McEvoy ha revelado que se han dado instrucciones para que se conceda. También han abordado una encuesta flash" que maneja la asociación que apunta que en torno al 75% de los centros están en condiciones de dedicar esas horas a Matemáticas e Inglés, mientras que el resto harán otro refuerzo y materias.