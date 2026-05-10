Educación apela a la responsabilidad del profesorado ante la huelga y pide a sindicatos no "boicotear" servicios mínimos

Archivo - El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha apelado este domingo a la "responsabilidad" del profesorado ante la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, que arranca este lunes, 11 de mayo, y ha manifestado que espera que las organizaciones sindicales "no intenten boicotear" los servicios mínimos fijados por la Conselleria.

Además, ha confiado en que se cumplan los mismos, con el objetivo principal de "no perjudicar a los más débiles en este conflicto, que son los alumnos, especialmente los de 2º de Bachillerato, que se juegan sus Pruebas de Acceso a la Universidad". "No podemos consentir que estos alumnos sean moneda de cambio en un conflicto que ellos no han provocado", ha advertido en declaraciones remitidas a los medios.

De hecho, ha apelado a "la responsabilidad del profesorado" y se ha mostrado "seguro de que estará a la altura de las circunstancias, como siempre", pero también lo ha hecho a la de "las fuerzas sindicales, para que no intenten boicotear estos servicios mínimos".

Los servicios mínimos fijados incluyen que en 2º de Bachillerato tendrán esta consideración las "actuaciones imprescindibles para la evaluación final tanto ordinaria como extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para acceder a la EBAU".

Por su parte, en los colegios que impartan enseñanzas de 2-3 años, se determina la presencia de un docente o educador o técnico de gestión por cada etapa educativa. En los centros específicos de Educación Especial, serán tres educadores por cada cinco unidades. En los centros en Secundaria, Bachiller, FP, enseñanza de idiomas y artísticas, además, un profesor/a por etapa educativa, con un mínimo de uno/a por cada diez unidades.

En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de un día festivo. En los centros educativos que cuenten con servicio de comedor escolar gestionado por personal empleado público, debe garantizarse un mínimo del 60 por ciento del personal de cocina, al objeto de asegurar el funcionamiento básico del servicio y las condiciones de seguridad alimentaria. No obstante, en centros educativos de Educación infantil de primer ciclo y en específicos de Educación Especial, se garantizará el menos el 80% del personal habitual asignado.

PRIMERA JORNADA, ESTE LUNES

Piquetes informativos y manifestaciones en València, Alicante, Castelló de la Plana y Elx marcarán la agenda del primer día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, que arranca este lunes, convocada por cuatro organizaciones sindicales --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- y con el apoyo también de ANPE.

La huelga indefinida llega tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, que acusan a la Conselleria de Educación de "burlarse" del colectivo docente y negarse a entablar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones.

Estas peticiones pasan por una mejora de sus retribuciones --ya que los profesionales valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010, recalcan los convocantes del paro--, pero van más allá, puesto que reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios o protección de la lengua valenciana, entre otros puntos.

"HAY UN CALENDARIO ESTABLECIDO PARA NEGOCIAR"

En este contexto, el secretario autonómico de Educación ha subrayado que la Conselleria "se ha sentado con los representantes sindicales en innumerables ocasiones y hay un calendario establecido para negociar muchas de las cuestiones que se plantean, algunas de las cuales ya están solucionadas o en vías de solución" con las medidas adoptadas "desde el principio de la legislatura".

Concretamente, Daniel McEvoy ha apuntado que, en la reunión del pasado jueves, "sin ir más lejos, nos reafirmamos en ese calendario de negociación y, además, se puso sobre la mesa la cuestión salarial con una primera oferta que hicimos a las fuerzas sindicales".

Sin embargo, ha lamentado que tres de ellas --STEPV, UGT y CCOO--- "ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia, que era otro de los que llevábamos en orden del día, y se marcharon de la Conselleria sin siquiera escuchar nuestras propuestas".

Pese a ello, McEvoy ha garantizado que desde el departamento de Campanar siguen "abiertos a negociar" y ha señalado a las organizaciones sindicales: "En el momento que ellos quieran, mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas".