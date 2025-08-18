Educación asigna 36.000 euros para financiar proyectos de investigación de centros de enseñanzas artísticas en Comunitat

Archivo - Una mujer observa una mesa durante la inauguración de la edición 2022 de los certámenes Hábitat Valencia, Home Textiles Premium y Espacio Cocina Sici, a 20 de septiembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Feria Valencia celebra - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo asignará 36.000 euros para financiar proyectos de investigación académica impulsados por centros superiores de enseñanzas artísticas adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Los proyectos de investigación académica que opten a las ayudas se llevarán a cabo durante el curso 2025-2026 y tanto la persona investigadora principal como la mitad del equipo de investigación debe ser profesorado del ISEACV, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

El ISEACV, a través de estas ayudas, pretende incentivar la creación y la investigación humanística, científica, técnica y artística de excelencia, además de formar investigadores y creadores, desarrollar líneas y proyectos de investigación y fomentar el trabajo interdisciplinario del personal investigador.

Entre los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta destaca la metodología e interdisciplinariedad del proyecto; los méritos académicos y artísticos del personal investigador principal y del equipo; los planes de aplicación y difusión, así como la continuidad de proyectos anteriores. Además, se otorgan dos puntos adicionales si el proyecto incorpora la perspectiva de género.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se pueden presentar entre el 15 y el 30 de septiembre de 2025. La Conselleria ha señalado que, junto a la solicitud, se ha de adjuntar el título y línea de investigación, el presupuesto detallado y la descripción completa del proyecto, en la que han de figurar, entre otros aspectos, objetivos, metodología y plan de trabajo.