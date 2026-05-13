Educación convoca a los sindicatos a una reunión este jueves para presentar una propuesta integral con medidas de apoyo

La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, atiende a los medios tras una reunión entre Sindicatos y Educación, en la Conselleria de Educación, a 8 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, convoca a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.

La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.