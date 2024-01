Educación insta al Ministerio a "mover ficha" para resolver concurso de traslados de 2022: "La pelota está en su tejado"

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha instado al Ministerio de Educación a que "mueva ficha" para "resolver" el concurso de traslados de 2022 y ha señalado que permanecen "a la espera" del proceso de pilotaje solicitado al Gobierno el pasado diciembre para determinar "el alcance de la situación y las soluciones".

"La pelota está en su tejado", ha asegurado la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, que este jueves ha presidido con los sindicatos la reunión de la mesa sectorial de Educación, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Sancho ha trasladado a los asistentes los "pasos dados" por parte de la Conselleria tras conocer el fallo de las dos sentencias que instan a la Conselleria a anular el concurso nacional de traslados celebrado en 2022 y a incorporar las 7.555 plazas estructurales del proceso de estabilización.

Al respecto, la directora general ha expuesto que la Conselleria está "a la espera del proceso de pilotaje solicitado al Ministerio de Educación el pasado mes de diciembre" para determinar "el alcance de la situación y las soluciones".

"Desde la Conselleria hemos trasladado al Ministerio los archivos y la documentación necesaria, y es ahora el Ministerio quien debe dar un paso, la pelota está en su tejado", ha expresado.

Según el departamento de Campanar, "tanto los sindicatos como los responsables de la Conselleria han coincidido en valorar" que el "problema" es "una herencia del equipo anterior de Educación", que se debe resolver "con celeridad" para "no vulnerar ningún derecho de los participantes en el concurso anterior y en el autonómico actual".

Para ello, los sindicatos se han puesto "a disposición" de la Administración para "colaborar" en la resolución de esta situación derivada de la sentencia que obliga a incorporar nuevas vacantes en el concurso de 2022.

Por su parte, desde el Sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament (STEPV) han subrayado que no existe "una respuesta clara" sobre la repetición del concurso de traslados del curso pasado, puesto que la Conselleria está "en consultas" con el Ministerio y "hay que acabar de cerrar" esta cuestión. No obstante, en caso de llevarse a cabo la repetición, desde el sindicato han apuntado que se realizaría en Secundaria y el resto de cuerpos, y que la afección en el cuerpo de maestros "será nula".

Desde STEPV han asegurado que tampoco está "claro" cómo afectaría esta situación al actual concurso, dado que no tienen "respuesta todavía" a la posibilidad de realizar los dos concursos este curso, una posibilidad --la de repetir el concurso de traslados del curso pasado y sacar adelante el que está en marcha actualmente-- sobre la que ha preguntado el sindicato, pero sobre la que la Conselleria "no ha podido dar respuesta porque la adjudicación del concurso autonómico también se lleva a cabo en el Ministerio y no todavía no tienen respuesta a esta cuestión".

De hecho, han incidido en que el Ministerio "tiene que atender los concursos autonómicos de todas las comunidades autónomas" y que esta sería "la primera vez que se tendría que repetir un concurso estatal, que también afecta otras comunidades, y, a la vez, resolver el concurso autonómico". En cualquier caso, desde el departamento de Campanar se han comprometido a informar a los sindicatos "a medida que se vayan clarificando las actuales incógnitas que quedan por resolver", añade STEPV.

INSPECTORES EDUCATIVOS

Por otro lado, durante la mesa sectorial se ha abordado también el inicio del procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de Inspectores de Educación.

Al respecto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Conselleria de Educación un incremento de la plantilla de inspectores educativos y un aumento de las plazas ofertadas en las próximas oposiciones, ya que considera que son "insuficientes".

El sindicato ha subrayado la "necesidad de reforzar un cuerpo cuya labor de apoyo, revisión y asesoramiento a centros, equipos directivos y comunidad educativa en general resulta fundamental".

A esta circunstancia, añade la organización sindical en sendo comunicado, se suma la implantación de la LOMLOE este año en todos los cursos, lo que implica una mayor carga de trabajo para el colectivo de inspectores.

El sindicato recalca que "Inspección vela por la calidad del sistema y conoce de primera mano todos los centros". "Un incremento de los profesionales dedicados a este cuerpo permitiría que pudieran aumentar, a su vez, la atención a cada centro, con una ratio menor de recintos por inspector y una mayor dedicación a cada uno", argumenta.

CSIF, en esta línea, insiste en la "eliminación de tareas burocráticas a este cuerpo, de manera que puedan dedicarse más a labores propias de su cometido, lo que redundaría en una mejora de la atención directa a los centros y, en conjunto, de la calidad educativa en la Comunidad Valenciana".