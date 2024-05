Educación recalca que el informe de la AVL sobre la ley de libertad educativa "no es preceptivo"

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha recalcado que el documento de observaciones elaborado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) respecto a la proposición de ley de libertad educativa "no es preceptivo".

Al mismo tiempo, ha hecho notar que la forma de tramitación de la norma "no difiere en nada" con la seguida para la aprobación de la Ley 4/2018 -también Proposición de Ley, en este caso del Botànic-, "sin que en aquel momento se emitiese ningún tipo de documento ni de observaciones ni informe alguno por parte" del ente normativo.

Así se han pronunciado fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira después de que la AVL haya aprobado un documento en el que expresa una "gran preocupación" ante la proposición de ley de libertad educativa que impulsan los partidos que integran el Consell --PP y Vox-- por la "situación de inferioridad en que quedaría el valenciano en el supuesto de que se aprobara".

De hecho, la institución normativa del valenciano "discrepa" de la futura norma y solicita "un esfuerzo a los responsables políticos y a todos los actores del ámbito educativo para propiciar un espacio de reflexión y de diálogo, como también piden otras instituciones, que ayude a hacer posible la plena normalización del valenciano en la escuela". Con este objetivo, ofrece su colaboración "en beneficio del valenciano, la lengua propia de la Comunitat Valenciana, nuestra señal de identidad más importante y uno de los cimientos de nuestro autogobierno".

Al respecto, fuentes de Educación recuerdan que el informe de la AVL "es de carácter voluntario y no es preceptivo". "Además, el documento de observaciones se ha incluido en el apartado de la web 'Acords no normatius' y no en el apartado 'Informes a projectes legislatius i reglamentaris', que es donde debería constar".

Fuentes de Educación ven en informe "confusión" cuando se hace referencia a hablar de interlocución con el gobierno, "en tanto que estamos ante un texto que corresponde aprobar al poder legislativo, en cuya tramitación el único papel del gobierno es la emisión del informe del Consell".

Asimismo, desde la Conselleria se subraya que la Llei d'Ús "es la que reconoce una serie de excepciones para la enseñanza del valenciano y la competencia que debe alcanzar el alumnado". "Una de ellas es la residencia en territorios de predominio lingüístico castellano, en los que la incorporación del valenciano ha de ser progresiva. La Comunitat Valenciana tiene diferentes realidades sociolingüísticas en su territorio. Esto es un dato que no se puede obviar, y algo que hay que corregir dado que la Ley 4/2018 no lo estaba haciendo", aseveran.

BILINGÜISMO "EQUILIBRADO"

Desde la Conselleria apelan a hablar y actuar para conseguir un bilingüismo "equilibrado". "Lo contrario --consideran-- es ir contra las resoluciones judiciales que, tanto en el Tribunal Constitucional, como en el Tribunal Supremo, como en el TSJCV han anulado disposiciones y proyectos lingüísticos de centro por no garantizar un necesario equilibrio entre las dos lenguas cooficiales".

Desde Educación señalan a Europa Press que la norma "recoge mecanismos importantes para el fomento, promoción e impulso del valenciano, como la certificación automática de títulos con carácter retroactivo desde el curso 2008-2009".

Por último, ponen de manifiesto que las encuestas "reflejan que a pesar de que el anterior gobierno hizo del valenciano la piedra angular de la política de educación, hoy son menos los ciudadanos que lo hablan".