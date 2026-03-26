Educación y sindicatos docentes se reunirán el 16 de abril para tratar el calendario de negociación

Reunión Mesa Sectorial Educación - GVA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Conselleria de Educación y de los sindicatos docentes se reunirán el próximo 16 de abril en una Mesa Sectorial para tratar el calendario de negociación.

Así lo han confirmado fuentes de la administración y de las organizaciones sindicales después de la reunión de la Mesa celebrada este jueves, tras la remisión, por parte de la Conselleria de un "decálogo" para iniciar la negociación colectiva y "mejorar el sistema educativo valenciano" que algunas entidades habían calificado de "burla".

Al témino del encuentro, la Conselleria ha manifestado, en un comunicado, que ha trasladado "su voluntad de abrir una nueva etapa de diálogo constructivo basada en la corresponsabilidad, el realismo y la sostenibilidad del sistema educativo valenciano".

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha insistido en la necesidad "de abordar la negociación desde una posición de cesión por ambas partes, teniendo en cuenta la compleja realidad que atraviesa el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, marcada por el crecimiento sostenido del alumnado, el incremento de recursos necesarios y las limitaciones derivadas de la infrafinanciación autonómica".

En este sentido, se ha puesto de manifiesto el "importante esfuerzo que está realizando el sistema educativo valenciano para absorber la llegada continua de alumnado". Desde el inicio del presente curso, la Comunitat Valenciana ha incorporado 27.970 nuevos alumnos, lo que ha supuesto, en términos organizativos, la puesta en marcha en apenas seis meses del equivalente a 50 centros educativos de tamaño medio y 24 secciones de instituto, ha enumerado.

Este crecimiento, "especialmente intenso" en la provincia de Alicante, que concentra el 47% del nuevo alumnado, ha tenido un "impacto directo" en la estructura del sistema. Así, el número de docentes ha pasado de 72.800 en septiembre a 77.700 en febrero de 2026, lo que supone un incremento de cerca de 5.000 profesores en lo que llevamos de curso, de acuerdo a los datos facilitados por la administración educativa.

Asimismo, ha recordado "la evolución del sistema en los últimos años, que en 2021 el número total de docentes era de 66.814, frente a los más de 77.700 actuales, lo que evidencia un crecimiento de más de 10.800 profesionales en el sistema educativo valenciano".

Estas fuentes subrayan que "a este esfuerzo se suma el incremento del gasto educativo". La Comunitat Valenciana "ha sido la autonomía que más ha aumentado su inversión en educación en el curso 2024, con un crecimiento del 11,8%, por encima de otras comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid", agregan.

En este contexto, la Conselleria asegura que ha trasladado a los representantes sindicales "un documento base para la negociación que recoge los principios de sostenibilidad, planificación y progresividad de las mejoras, y ha planteado el inicio de un proceso ordenado de trabajo que permita avanzar en acuerdos realistas y viables".

"MARCO GENERAL"

Además, se ha comprometido a enviar la próxima semana un calendario de trabajo que sirva "marco general" para la negociación y que incluirá cuestiones como "las ratios actuales, la demanda real de escolarización, el incremento de las bajas y la progresividad de las mejoras retributivas".

Para McEvoy, este encuentro "marca el inicio de un proceso de negociación que "se plantea desde la voluntad de acuerdo, pero también desde la necesidad de dar respuesta a los retos actuales del sistema educativo valenciano".

Sin embargo, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha criticado que, "a pesar de los intentos sindicales porque la Conselleria concretara las medidas que está dispuesta a llevar a cabo de la plataforma reivindicativa, la única propuesta de la administración ha sido convocar una Mesa Sectorial el 16 de abril para empezar a tratar el calendario de negociación".

"Es decir, después de seis meses solicitando la negociación de las mejoras salariales y laborales, la Conselleria ha sido incapaz de presentar ni una sola propuesta sobre la plataforma reivindicativa presentada en multitudes de ocasiones en los últimos meses por los sindicatos convocantes de las movilizaciones: STEPV, CSIF, CCOO y UGT", amenta.

"Y ahora, --insiste-- la única propuesta de Conselleria es dilatar todavía más el inicio de las negociaciones y con una mesa simplemente para pactar un calendario, sin ninguna concreción más, y por tanto, volver a dilatar en el tiempo la negociación".

STEPV, por lo tanto, advierte que la huelga convocada para el próximo 31 de marzo "continúa en pie y, muy posiblemente, el curso se acabará en mayo, puesto que la voluntad de negociación de la Consellería es prácticamente nulo". Este sindicato vuelve a animar a "vaciar los centros educativos y asistir masivamente a las concentraciones y manifestaciones".

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido "soluciones inmediatas y concretas" y ha reprochado las "continuas dilaciones" de la administración. El sindicato advierte, en este punto, que el colectivo docente "no puede esperar más" y, por ese motivo, ha insistido a la Conselleria para que la próxima reunión no se haga el 16 de abril, como ha propuesto, sino que se adelante.

También ha reclamado a la Conselleria que exponga y traslade las medidas retributivas que plantea. El sindicato ha manifestado, como "gesto de buena voluntad negociadora", que si son razonables para paliar la discriminación que sufre el colectivo docente valenciano "se replantearía secundar la huelga del 31 de marzo".

En esta línea, señala que "se ha perdido demasiado tiempo y que no puede dilatarse más la solución con "reuniones improductivas y citas sin soluciones". Por otra parte, ha solicitado, además, que se graben todas las reuniones de Mesa Sectorial, al igual que se hace con los plenos municipales en la mayoría de ayuntamientos. El sindicato ha recalcado que las negociación deben de llevarse a cabo "con la máxima transparencia".

Desde ANPE exponen que siguen abogando "por la vía de la negociación y el diálogo como la forma de luchar por los derechos de los docentes", pero avisan de que "no va a permitir que se dilate más en el tiempo".

Por tanto, exige que el calendario hoy anunciado por la Conselleria para la reunión del día 16 recoja la subida salarial, tal y como se ha comprometido.