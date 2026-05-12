Educación sitúa en el 35,5% el seguimiento de la segunda jornada de la huelga indefinida de docentes valencianos

Carteles de la convocatoria de huelga indefinida en la educación valenciana. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación cifra en el 35,55% el seguimiento de la segunda jornada de huelga indefinida convocada desde este lunes por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

En una primera estimación con datos de las 13.00 horas, la administración ha situado el seguimiento de este miércoles en el 32%, porcentaje que ha incrementado ligeramente en la última actualización de datos, facilitada a las seis de la tarde.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 35,24% del profesorado; en Castellón, el 32,35% y en Valencia, el 36,79%.

Por su parte, los sindicatos aseguraban esta mañana que el seguimiento llega al 75% y subrayaban que la protesta mantiene por segundo día consecutivo un éxito "inédito".