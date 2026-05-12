Educación sitúa en el 35,5% el seguimiento de la segunda jornada de la huelga indefinida de docentes valencianos

Carteles de la convocatoria de huelga indefinida en la educación valenciana.
Carteles de la convocatoria de huelga indefinida en la educación valenciana. - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 12 mayo 2026 18:45
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   VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación cifra en el 35,55% el seguimiento de la segunda jornada de huelga indefinida convocada desde este lunes por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

   En una primera estimación con datos de las 13.00 horas, la administración ha situado el seguimiento de este miércoles en el 32%, porcentaje que ha incrementado ligeramente en la última actualización de datos, facilitada a las seis de la tarde.

   Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 35,24% del profesorado; en Castellón, el 32,35% y en Valencia, el 36,79%.

   Por su parte, los sindicatos aseguraban esta mañana que el seguimiento llega al 75% y subrayaban que la protesta mantiene por segundo día consecutivo un éxito "inédito".

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