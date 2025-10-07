Ekon, el chimpancé nacido en febrero en Bioparc València, avanza adecuadamente y se reencuentra con su padre

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ekon, el chimpancé nacido el pasado mes de febrero en Bioparc València, avanza adecuadamente y se ha reencontrado con su padre, según ha informado el parque en un comunicado.

Tras superar las fases de cría bajo cuidado humano y las uniones con su madre, hermana y tías, se ha dado un paso importantísimo cuando el chimpancé, Moreno, ha abrazado cariñosamente a Ekon.

El grupo forma parte del programa internacional de preservación bajo criterios científicos de la subespecie Pan troglodytes verus, en peligro crítico de extinción.

Los Bioparc de Fuengirola y Valencia albergan el grupo más importante de chimpancé occidental (Pan troglodytes verus), dentro del programa internacional de conservación bajo criterios científicos de esta especie, una de las más amenazadas del planeta, catalogada en Peligro Crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Todo este proceso se está produciendo en las instalaciones interiores perfectamente adaptadas para facilitar estas uniones mientras se mantiene el proceder habitual de todo el grupo.

Ekon (que significa fuerza) ya ha adquirido comportamientos propios de su edad, como la vocalización, el llanto y el quejido. Gracias a la colocación de elementos y estructuras especiales para estimular sus movimientos y ejercicios, se ha observado cómo empieza a usar con destreza sus pequeños dedos de pies y manos que le sirven para escalar ágilmente y desarrollar estas conductas innatas.

Entre 1990 y 2014 la población en estado silvestre se redujo en torno a un 80%, una tendencia alarmante que, de no revertirse, podría llevar a su desaparición total en África hacia 2060. Frente a esta situación extrema, los programas de cría coordinados en parques de conservación y zoológicos juegan un papel esencial. Por ello, chimpancés como Ekon simbolizan el futuro de su especie y la esperanza de que aún estamos a tiempo de evitar su extinción.