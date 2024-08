Electric Callboy y Dimmu Borgir toman Leyendas del Rock en Villena

ALICANTE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las propuestas diferentes y a la vez complementarias de la banda alemana Electric Callboy, con su propuesta electrónica festiva y bailable, y Dimmu Borgir, poniendo el contrapunto épico y oscuro, han tomado Leyendas del Rock en Villena (Alicante) en la jornada del jueves.

El evento, que arrancó el miércoles, se inició este jueves por la mañana con el concierto acústico de Tete Novoa, mientras se preparaba para vivir una jornada que muchos asistentes tenían marcada en el calendario, según ha indicado la organización en un comunicado.

Más de 13.000 personas tomaban el polideportivo de Villena para disfrutar, ininterrumpidamente, de hasta 16 actuaciones, que se sucedían desde las 16.00 horas en los tres escenarios dispuestos en el recinto. Celtian eran los encargados, una vez más, de abrir jornada con su folk metal sinfónico, dando paso a la sorpresa de última hora del Leyendas 2024, Dio Disciples, superbanda nacida para homenajear al gran Ronnie James Dio con músicos de la talla de Joey Belladonna para mantener vivo su inmenso legado.

Los alemanes Beyond the Black y los finlandeses Sonata Arctica tomaron a continuación los escenarios principales con sus propuestas de metal sinfónico y power metal respectivamente. Mientras tanto, en el New Rock Stage tenían lugar las actuaciones de bandas como Scarecrow Avenue, Unto Others, Hitten, Ankhara, Ignea, Landmvrks y Bloodhunter, un combinado de diferentes estilos y procedencias.

El certamen continuó con la presencia de Jinjer en el escenario Azucena, desde el que los ucranianos, capitaneados por Tatiana Shmaylyuk, "volvieron a demostrar por qué se han ganado un hueco entre los grandes del metal contemporáneo".

Tras ellos, subió a las tablas "una de las propuestas más llamativas y esperadas este año", la banda alemana Electric Callboy, pionera en la fusión de metalcore y electrónica, una fórmula que les ha llevado hasta lo más alto en muchos países y que pudieron disfrutar los asistentes, que llenaron el recinto.

A continuación hacía su aparición en el escenario Dimmu Borgir, cabeza de cartel de la jornada. La leyenda del black metal sinfónico, en su única parada en España en 2024, regaló a los asistentes algunos de los más destacados temas compuestos a lo largo de su extensa y prolífica carrera, en una gira en que la Shagrath, Silenoz, Galder y compañía están celebrando su 30 aniversario.

Remataron la jornada las actuaciones de los alemanes Hämatom, que tras convertirse en grupo revelación del Leyendas 2023 han vuelto este año, en una actuación llena de emoción y respeto por el añorado West; y otra celebración de 30 aniversario de carrera, en este caso la de Leo Jiménez.

La tercera jornada de Leyendas del Rock ha arrancadp este viernes 9 de agosto con el concierto acústico de Celtian a las 12.00 en la Plaza Mayor de Villena. La entrada es libre. Por la tarde, ya en el recinto, será el turno del metal nacional de formaciones como Saratoga y Lépoka y una completa variedad de estilos y propuestas, como las de Unleash the Archers, Tarot, Bury Tomorrow, While She Sleeps y Tarja & Marko Hietala, con un plato fuerte de la talla de los guardianes del power metal europeo, Blind Guardian.

Además, habrá hasta siete actuaciones en el escenario New Rock: Sylvania, Lándevir, Zarpa, Temperance, Vhaldemar, Any Given Day y el homenaje de Jero Ramiro a Santa.