Elena López Riera expone en la Mostra la "relación tóxica y compleja" de los oriolanos con 'El agua'

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora Elena López Riera vuelve a la 37ª edición de la Mostra de València para presentar su primera película, 'El agua', --estrenada en la Quinzena de Realizadores Cannes-- que transcurre en la localidad de Orihuela (Alicante), su lugar de nacimiento, en la que muestra la "relación compleja y tóxica" con el agua que tienen los oriolanos.

La directora ha contado que inventó esta historia relacionada con la mitología que hay en la zona sobre este fenómeno: "No llueve nunca, pero cuando lo hace, los ríos se desbordan y traen las inundaciones que todos tememos", ha apuntado, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que recordaba la riada de 1987, pero con la DANA de 2019 "la realidad superó la ficción". "Luego encontramos a un gran elenco de personas que no eran actores profesionales y que han participado en la película y aportaron mucho de lo que es ser un adolescente en ese lugar", ha resaltado Riera, quien ha agregado que su cinta es "una mezcla de documental y ficción".

Una de esas debutantes, Luna Pamiés, ha acudido junto a la realizadora al estreno de la cinta en València. "Nunca me había planteado ser actriz, pero en un botellón en las fiestas de mi pueblo conocí a Elena y no me creía nada, pero hice el casting y nos conocimos hasta que formé parte de la película", ha expresado la actriz.

Pamiés ha "volcado mucho de ella" en el personaje que interpreta: "Me identifico mucho con algunas cosas, la historia de Ana y la mía se parecen mucho, el querer ir más allá del pueblo, ver otros horizontes y superar los miedos", ha destacado.

FORMATOS Y LENGUAJES "MUY DIFERENTES"

Asimismo, la cinta mezcla formatos y lenguajes "muy distintos". "Incorporamos vídeos que la gente tomaba en directo y que subía a Instagram, no podíamos obviarlos, ya que era un material muy valioso de lo que sucedía", ha resaltado Riera, al tiempo que ha añadido que se adaptaron en la escritura del guion "para mostrar la realidad del momento, pero también la palabra y memoria de lo que había sucedido en las riadas anteriores".

La obra está llegará a las salas el próximo 4 de noviembre, pero ambas aún recuerdan el estreno mundial en Cannes: "Al principio no nos lo creíamos, fuimos allí y todo fue muy impresionante, resulta alentador competir contra grandes películas con una historia de mi pueblo con gente del pueblo, hay que saber ir tanto en chándal como con tacones".

