Elisa Núñez espera ofrecer al frente de la Conselleria una "verdadera" justicia: "Transparente, rápida y eficiente"

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, ha asegurado que desempeñará una labor con "rigor, compromiso y seguridad" para que "toda" la ciudadanía valenciana pueda tener acceso a una "verdadera" justicia: "real, transparente, rápida y eficiente".

Así se ha mostrado Núñez durante el acto de traspaso de carteras donde el subsecretario de la Conselleria de Justicia, Salvador Broseta, ha sido el encargado de pasarle el relevo de la institución.

"Mi objetivo es dotar a toda la administración de justicia de los mejores medios materiales y humanos y escuchar las demandas y las necesidades de todos los cuerpos profesionales que se encargan de la seguridad de la protección de la integridad física de los ciudadanos, así como de la prevención de los incendios y de su extinción, el cuerpo nacional de policía adscrito a la comunidad y las brigadas forestales, que de ellos depende nuestra integridad y la de nuestro entorno", ha aseverado la responsable de Justicia.

Por su parte, el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Cultura, Vicente Barrera, en representación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agradecido al equipo saliente por su "buena" disposición en una acto que ha calificado de "pura democracia" y ha asegurado que "lucharan para hacer las cosas bien para que dentro de cuatro años haya un balance positivo".

En este sentido, ha puesto en valor las áreas de Justicia e Interior porque "la democracia se basa en la seguridad, si no hay seguridad, no hay libertad y si no hay libertad no hay democracia".

La ceremonia, que se ha llevado a cabo en la Ciudad Administrativa, ha contado con la presencia de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, así como representantes de los miembros de las fuerzas y cuerpos del estado.