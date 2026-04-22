Eloy Moreno y Joana Marcús inaugurarán la Fira del Llibre de Castelló este viernes

Eloy Moreno - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Castelló volverá a situar este viernes a la literatura juvenil en el centro de la programación cultural con la inauguración de una Fira del Llibre de récord que arrancará en el Parque Ribalta con la participación de dos de los autores más reconocidos y leídos del momento: el castellonense Eloy Moreno y la mallorquina Joana Marcús.

La Concejalía de Cultura ha querido apostar de forma decidida por los lectores más jóvenes con la presencia en la inauguración de dos escritores que, entre ambos, superan los cinco millones y medio de ejemplares vendidos, y que se han convertido en auténticos referentes de la literatura juvenil y contemporánea, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha subrayado que "la presencia de Eloy Moreno y Joana Marcús en la inauguración demuestra la ambición con la que Castellón ha preparado esta edición de la Fira del Llibre". En este sentido, ha destacado que "apostar por autores de primer nivel, capaces de conectar con miles de lectores jóvenes, es también apostar por el futuro de la lectura y por una feria abierta, viva y pensada para todos los públicos".

La Fira del Llibre de Castellón se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo por primera vez en el Parc Ribalta, en una edición que reunirá a más de 180 autores y alcanzará un récord histórico de participación con 28 casetas, seis más que en 2025. Además, por primera vez habrá presencia de librerías de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel, un salto que confirma el crecimiento de la cita y su consolidación como uno de los grandes acontecimientos culturales del calendario local.

Sales ha puesto en valor que desde el Ayuntamiento tienen muy claro que esta feria debía seguir creciendo y dar un salto de calidad. "El Ribalta nos permite pensar en una feria más grande, con más actividades, más presencia editorial y más capacidad para seguir convirtiéndose en un gran punto de encuentro entre autores, libreros y lectores", ha señalado.

PROGRAMACIÓN

Durante los nueve días de feria pasarán por Castellón algunos de los escritores más vendidos y reconocidos del panorama nacional, en un cartel que incluye nombres como Juan del Val, Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero, Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco o Pol Guasch, además de Eloy Moreno y Joana Marcús.

En conjunto, la programación reunirá a autores galardonados con cuatro Premios Planeta, dos Premios Nadal, un Premio Fernando Lara y un Cervantes Chico, a los que se suman también el Premio Nacional de Cómic, Kim Aubert, y David Sierra, creador del universo Anna Kadabra.

A ello se suma una propuesta pensada para todos los públicos, con actividades paralelas, música en directo, presencia del Bibliobús, biblioteca infantil, biblioteca itinerante en hospitales, food-trucks y servicio de cafetería, en una edición concebida para consolidar el Ribalta como un gran espacio cultural al aire libre.

El edil ha insistido en que "esta feria es una muestra del esfuerzo que está haciendo Castellón por situar su programación cultural al nivel que merece la ciudad". "Queremos una gran fiesta de las letras, con capacidad de atraer a lectores de todas las edades, de generar actividad cultural y de seguir proyectando a Castellón como una ciudad que apuesta de verdad por la cultura", ha concluido.