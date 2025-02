Elvira Lindo, próxima invitada del club de lectura 'Mestres' de la UA

ALICANTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elvira Lindo protagonizará el lunes 24 de febrero un nuevo encuentro del club de lectura 'Mestres' de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA), con su novela 'El otro barrio' como telón de fondo para entablar un diálogo.

El encuentro, abierto al público, se celebrará en la Sala del Fondo Antiguo de la Biblioteca de Educación a las 13.30 horas, según ha concretado la institución académica en un comunicado.

El acto está promovido por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), dentro del programa 'Escritores en los clubes universitarios de lectura'.

Lindo es escritora, guionista, periodista de prensa escrita, radio y televisión, así como colaboradora habitual de 'El País' y la Cadena SER. También es creadora de personajes como Manolito Gafotas y autora de novelas como 'A corazón abierto' (2020), 'Una palabra tuya' (2005), 'Lo que me queda por vivir' (2010), 'Algo más inesperado que la muerte' (2002) o 'El otro barrio' (1999) y de libros de no ficción como 'Lugares que no quiero compartir con nadie' (2011), 'Noches sin dormir' (2015) o '30 maneras de quitarse el sombrero' (2018).

Por otro lado, el próximo encuentro del club de lectura será el 31 de marzo y contará con la presencia de Clara Sánchez para hablar de su libro 'Infierno en el paraíso'.