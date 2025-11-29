Elvira Navarro: "No hay lugares donde vivir, esa sensación la estamos teniendo todos como sociedad"

Archivo - La escritora Elvira Navarro en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elvira Navarro regresa a las librerías con 'La sangre está cayendo al patio', una recopilación de cuentos "llenos de viviendas donde no se puede vivir". "No hay lugares donde vivir, esa sensación la estamos teniendo todos como sociedad, es imposible ahora mismo para quien no tenga ya una vivienda o se incluya entre la poca gente con solvencia acceder a un sitio digno, no ya con lujos, sino una maldita vivienda".

Por lo tanto, Navarro vuelve a escribir sobre la precariedad, una constante en sus libros y uno de los "motores" de su escritura, según señala la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su nueva obra.

'La sangre está cayendo al patio' (Random House) reúne nueve relatos protagonizados por hombres y mujeres abandonados a los acontecimientos. El suyo es un mundo de empleos precarios, pueblos en mitad de la nada, urbanizaciones vacías y ciudades que no son más que bloques de cemento.

"Son personajes al límite de situaciones que los llevan a la autodestrucción sin saberlo ellos mismos, ya que, en ocasiones, las decisiones que creemos buenas son realmente las peores que podemos tomar", reflexiona Navarro.

El paisaje de fondo de estas historias viene dibujado por "la descomposición social, las dificultades laborales y una sociedad más individualista". De este modo, los relatos se ambientan en "las afueras, en la periferia" de la sociedad.

Además, los cuentos comparten un halo fantasmagórico e inquietante que "intensifica la amenaza". "Jugueteo con el terror sin ser una obra del género", reflexiona la escritora acerca de algunos de sus relatos, como el de la misteriosa lavadora que lava con sangre en lugar de agua.

Y es que Navarro se sirve de situaciones cotidanas en las que introduce elementos extraños para expresar que, precisamente, es en el día a día donde aguardan nuestros principales miedos: "Yo no he visto un fantasma o monstruos, pero existe el temor a padecer mañana una enfermedad o no dónde vivir", apunta.

GUSTO POR EL CUENTO

Elvira Navarro, autora también de novelas como 'Las voces de Adriana', reconoce su gusto por el cuento, un terreno en el que considera que se desenvuelve bien.

Celebra el buen momento que vive este género, sobre todo gracias a la pluma de escritoras "muy diferentes entre sí". "El cuento fantástico --comenta-- siempre ha existido, ahora mismo hay una serie de mujeres muy distintas entre nosotras que estamos escribiendo", señala Elvira Navarro, quien se decanta por la autora rumana Ana Blandiana cuando se le pregunta por posibles influencias.

Elvira Navarro (1978) es la autora de 'La trabajadora' (Random House, 2014), novela pionera en narrar la descomposición del sujeto actual como consecuencia de los cambios sociales y económicos ocasionados por la crisis, lo que la convirtió en una de las voces de referencia de la literatura contemporánea en español.

También ha publicado los libros 'La ciudad en invierno', 'La ciudad feliz', 'Los últimos días de Adelaida García Morales' y el libro de relatos 'La isla de los conejos', nominado al National Book Award de literatura extranjera en 2021. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, sueco, italiano, japonés, serbio, coreano y turco.