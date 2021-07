Elx suspende la Nit de l'Albà por la pandemia, pero ofrecerá actividades alternativas

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elx (Alicante), Carlos González, junto con la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, y los representantes de los principales entes festeros de la ciudad ha anunciado este miércoles la suspensión de la Nit de l'Albà, así como la de todos los eventos multitudinarios de las Fiestas Patronales de Agosto a consecuencia de la situación sociosanitaria generada por la pandemia de la Covid-19.

La decisión se ha hecho pública después de que ambos se hayan reunido con el presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, con el president de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves, y con el president de Pobladores, Pau Sempere.

En el encuentro también han participado el presidente de los Moros y Cristianos, Julián Fernánfez y el presidente de la Asociación de Carretilleros, Jaime Sánchez. Todo con el objetivo de consensuar esta decisión, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El acuerdo que hemos adoptado todos los presentes está totalmente influido por la situación actual y consideramos que lo más conveniente es que no haya fiestas al uso", ha anunciado el alcalde, quien ha aclarado que "en aras de garantizar la salud de la población, 2021 va ser un año en el que no habrá las esenciales manifestaciones festeras de la ciudad, no habrá Moros y Cristianos ni habrá desfiles".

"En definitiva no habrá manifestaciones festeras multitudinarias en las que no se pueda controlar el aforo", ha agregado González. En esta línea, el alcalde también ha anunciado la suspensión de la Nit de l'Albà.

"Hemos decidido suspender el evento de nuevo al igual que hicimos el año pasado dado que entendemos que no se dan las condiciones para propiciar que miles personas lleven a cabo su participación en una tradición que moviliza a mucha gente y, al final, podría ser un factor de riesgo que no debemos correr", ha explicado

Asimismo, el primer edil ha indicado que sí que se llevará a cabo "una programación que permita que la ciudad, durante esa semana tan importante, mantenga la vida a través de actividades culturales, lúdicas y musicales organizadas que respeten las medidas de seguridad".

Por su parte, la concejala de Fiestas ha reiterado que "se irá anunciando a lo largo de los próximos días, en la programación con la que cuentan los diferentes entes festeros, así como la de la propia concejalía de Fiestas, con actividades en las que se pueda garantizar el control de aforos y el cumplimiento de las medidas de seguridad".

Por último, la Asociación de Amigos de la Nit de l'Albà ha mostrado su apoyo a la decisión anunciada por el Ayuntamiento. "No es la primera vez que, a lo largo de la historia, se suspende la Nit de l'Albà y se confía en que sí pueda ser una realidad en 2022", señala el colectivo en un comunicado.