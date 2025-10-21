Los embalses del Segura aumentan su reserva hídrica hasta el 18,1% y los del Júcar se incrementan al 49,5%

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado 1,1 puntos respecto a la semana pasada y en estos momentos se sitúa en el 18,1%. Por su parte, los del Júcar también han incrementado su reserva, en este caso un 0,2%, y se encuentra en el 49,5% de su capacidad.

Así lo muestran los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en una semana en la que las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica.

En estos momentos, los embalses del Segura tienen 206 hectómetros cúbicos (hm3) --su capacidad total es de 1.140--, por lo que ha sumado doce en la última semana. Se sitúa por encima de las cifras del año pasado, cuando acumulaba 172 hm3; pero muy por debajo de la media de los últimos diez años, que es de 308 hm3.

En cuanto a los de la cuenca del Júcar, actualmente tienen 1.406 hm3 --cuatro más que hace siete días--, por lo que es superior a los 1.146 hm3 del año pasado y también a los 1.159 hm3 de media de los últimos diez años. Su capacidad total es de 2.846 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos, por lo que está al 52,1% de su capacidad. Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hm3 en este punto del año, lo que equivale al 55,9% de su capacidad.

Con comparación con la semana pasada, los embalses han perdido 534 hm3, o lo que es lo mismo, el 1% de su capacidad total actual. En los últimos siete días, la precipitación máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 66,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 52,9%, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,5%. En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (67,1%), el Cantábrico Occidental (58,2%), el Miño-Sil (56,1%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (53,6%) el Tajo (57,8%), el Guadiana (57,7%), Tinto, Odiel y Piedras (63,3%), el Ebro (52,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (74%).

Por el contrario, las que están por debajo del 50% son Galicia Costa (41,5%), Guadalete-Barbate (41,5%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,1%), el Júcar (49,5%) y el Segura, a la cola con el 18,1%.

De acuerdo con el último boletín con la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado el domingo, la cuenca está al 18% con 206 hm3. En comparación, el año pasado se encontraba al 15% con hm3.

Al margen de ello, Transición Ecológica ha informado de que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 49,01% con 19.013 hm3 con datos hasta este lunes. Mientras, la reserva de uso hidroeléctrico se encuentra al 59,11% con 10.193 hm3.