Los embalses del Segura disminuyen su reserva hídrica al 25,5% y los del Júcar bajan al 53,8%

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Segura han disminuido su reserva hídrica hasta el 25,5 por ciento de su capacidad, dos puntos menos que hace siete días, cuando se situaban en el 27,5%. Por su parte, los del Júcar también se han reducido al 53,8%, frente al 54,9% de la semana pasada.

Así lo indican los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicados este martes, en una semana en la que las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea.

En el caso del Segura, los embalses cuentan con 291 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados durante el año actual --22 hm3 menos que la semana anterior--. Se sitúa por encima de los 217 hm3 del año anterior, pero muy por debajo de su capacidad total (1.140 hm3) y de la media de los últimos diez años (363 hm3).

Respecto al Júcar, sus embalses tienen 1.530 hm3 almacenados durante el año actual --32 hm3 menos que hace siete días--, por encima de los 1.275 hm3 del año pasado y de la media de 1.276 hm3 de la última década. Su capacidad total es de 2.846 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 34.734 hectómetros cúbicos y están al 62% de su capacidad. Aunque los embalses han perdido en esta última semana 1.055 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,9% de su capacidad, se encuentran todavía 8,3 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 53,7%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (69%), el Miño-Sil (76,4%), el Duero (69,7%), el Tajo (70,7%), el Guadiana (61,2%), Tinto, Odiel y Piedras (77,7%), el Ebro (64,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,4%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (52,3%), Guadalete-Barbate (45,8%), el Guadalquivir (47,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,3%), el Júcar (53,8%) y el Segura (25,5%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 63,2% y la Mediterránea, al 58,1%.