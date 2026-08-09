Emergencias activa la alerta naranja por tormentas y lluvias este lunes

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Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad- Eduardo Briones - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 19:58
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VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado para este próximo lunes la alerta naranja por tormentas y lluvias en el interior y el litoral sur de Castellón, el interior y el litoral sur de Valencia y el interior de Alicante.

   Además, ha establecido la alerta amarilla por tormentas y lluvias en el litoral norte de Castellón, el litoral norte de Valencia y el litoral norte de Alicante.

   Al margen de las lluvias, hay alerta amarilla por temperaturas máximas en el litoral sur de Castellón, el interior de Valencia y el interior y litoral sur de Alicante.

    Por último, Emergencias ha decretado la alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa de Valencia y la costa norte de Alicante, según la actualización del boletín de fenómenos meteorológicos emitida a las 11.56 horas de este domingo, posteriormente ampliada a las 19.21.

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana prevé que este episodio de lluvias comenzará este lunes a partir de las 14 horas, informa el 112 en redes sociales.

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