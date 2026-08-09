Aviso amarillo por calor en interior de Valencia y sur de Alicante tras una noche tórrida generalizada en el litoral

Archivo - Una persona se baña en la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior norte y sur de la provincia de Valencia y el litoral sur de Alicante están este domingo por la tarde, de 13 a 21 horas, en aviso amarillo por altas temperaturas que podrán pasar de 38 grados.

La pasada noche volvió a ser tórrida, casi de manera generalizada, en el litoral de la Comunitat Valenciana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas más elevadas se registraron en Tancat de Mília (27,4 grados), Sagunt (26,5ºC), Miramar y València (26,2ºC), Pego (25,9ºC), aeropuerto de Alicante-Elx (25,7ºC), Oliva y aeropuerto de Valencia (25,5ºC), Castelló de la Plana (25,2ºC), Torreblanca (25,1ºC), Benidorm (24,8ºC), Xàtiva (24,6ºC) y Alicante (24,2ºC).

Hasta este domingo, en los observatorios de las capitales de provincia se han contabilizado 20 noches tórridas en València (tercer valor más alto), 16 en Castelló de la Plana (máximo histórico) y 12 en el observatorio de Alicante (segundo valor más alto).

Según el balance histórico de Aemet, durante la década de 2020 ya se han computado 105 noches con temperaturas mínimas mayores o iguales a 25 grados en València. En la década de 2010 fueron 40; en la de 2000, 21; en la de 1990, 12; en la de 1980, cuatro, y ninguna ni en la de 1970, 1960 y 1950, mientras en la de 1940 sí hubo una.

BAJAN LAS MÁXIMAS EN EL LITORAL SUR DE VALENCIA

Para este domingo se prevé que con el avance del día la temperatura suba a 32-33 grados y que la humedad baje al 35-40%, para volver a subir a partir de la noche y de madrugada. Se espera una jornada típica de estabilidad y brisas de mar.

Aemet pronostica un descenso notable de las temperaturas máximas en el litoral sur de Valencia y valores significativamente altos en el interior de esta provincia. En las capitales, los termómetros oscilan entre 34 y 27 grados en Alicante, 34 y 25 grados en Castelló de la Plana y 33 y 25 grados en València.

Por la mañana hay cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral, especialmente de Valencia, así como en el interior del sur de esta provincia, y poco nuboso en el resto. Por la tarde aumentará a intervalos de nubes de evolución diurna en el interior y las nubes bajas del litoral se disiparán.

No se descartan chubascos dispersos acompañados de tormenta en el interior por la tarde. Y en general sopla viento flojo de dirección variable por la mañana, con tendencia a componente este al mediodía y a moderado en el interior del norte de Castellón y en el sur de Alicante.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este domingo es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en la provincia de Alicante, informa el 112.