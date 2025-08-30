Emergencias activa este domingo la alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur de Valencia

Archivo - Termómetro de 36º en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por altas temperaturas en litoral sur de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia.

En concreto, el aviso de Aemet estará activo, en principio, entre las 13.00 y las 20.59 horas de este domingo. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 36 grados.

Para este domingo, Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en el interior de Valencia y norte de Alicante y alto en el resto de la Comunitat Valenciana. Con nivel 3 de riesgo está prohibido hacer cualquier tipo de fuego.