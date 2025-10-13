Emergencias activa la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en La Safor ante el episodio de lluvias

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha activado la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la comarca valenciana de La Safor por las fuertes lluvias.

Así lo ha informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación mantenida ante el episodio de lluvias de este lunes.

"Acabamos de mantener una reunión de coordinación, a las 13.30 horas, entre todas las administraciones y los servicios que intervienen en emergencias para evaluar cuál era la situación, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos trasladara la información que había para dentro de unas horas", ha manifestado Valderrama, quien ha afirmado que "todos los colectivos implicados, todos los servicios, estamos trabajando en estas tareas de prevención y actuación ante cualquier emergencia que se pueda presentar en cualquier momento".

El titular de Emergencias ha destacado que el aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia se ha decretado por las lluvias intensas en el municipio de Gandia. Así, ha detallado que desde Emergencias "se ha llamado a Aemet para saber qué situación había". "Luego nos han devuelto la llamada y nos han dicho que iban a poner aviso rojo en la zona del litoral sur de la provincia de Valencia", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que, "a las 12.45 horas, se ha enviado un ES-Alert a las zonas implicadas para avisar a la ciudadanía de la situación". El conseller ha instado a la población a "evitar al máximo los desplazamientos, no cruzar zonas de barrancos o cauces que puedan provocar avenidas y arrastrar los vehículos, y tomar medidas de autoprotección".

También ha recomendado que "suban a los pisos superiores" de las viviendas, ya que "estos fenómenos a veces son muy estacionales, en un lugar en concreto, y provocan grandes lluvias torrenciales".

"INCERTIDUMBRE"

"Decretábamos hoy un nivel naranja en toda la Comunitat Valenciana menos en el sur de Alicante, pero, claro, puede haber variaciones, con la incertidumbre que hay, a un aviso rojo, que son lluvias torrenciales muy importantes", ha indicado, al tiempo que ha precisado que se está hablando de "más de 90 litros por metro cuadrado en una hora". "Hay que tomar las máximas precauciones posibles", ha reiterado.

El titular de Emergencias ha señalado que, durante la reunión que han mantenido, Aemet ha comunicado que "puede ser que estas lluvias intensas se trasladen un poco hacia el litoral norte de Valencia o hacia el litoral norte de Alicante. Por ejemplo, a la zona de Dénia". "Estamos hablando de una situación de alta inestabilidad y por eso es muy importante que la ciudadanía limite mucho los desplazamientos", ha insistido.

En este sentido, ha resaltado que se ha remitido a los consistorios una serie de recomendaciones, como que en el momento en el que las familias puedan ir a recoger a los niños de los centros educativos lo hagan de la manera "más escalonada posible".

"Recordar, por tanto, evitar desplazamientos si no es estrictamente necesario; no cruzar barrancos ni cauces; aparcar los coches en zonas que no sean inundables, si es posible, en las zonas más altas del municipio, y también tener precauciones en los hogares que están en plantas bajas, subirse a los pisos superiores", ha reiterado.

Igualmente, ha instado a la ciudadanía a "consultar en todo momento la página web del 112, la app 112, y todos los avisos que se vayan dando por el Centro de Coordinación de Emergencias".