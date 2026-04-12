Emergencias decreta alerta amarilla por viento en toda la provincia de castellón y la mantiene en Alicante por lluvias

Archivo - Imagen de archivo de viento soplando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos para aumentar la alerta amarilla por vientos a toda la provincia de Castellón mientras que mantiene este mismo aviso pero por lluvias en el interior y litoral sur de Alicante.

Así lo ha señalado en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde apunta que, de acuerdo con la previsión de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ambos riesgos comenzarán a las 20.00 y a las 21.00 horas respectivamente.

En Alicante hay probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de la provincia, con acumulados previstos en una hora de 20 litros por metro cuadrado acompañados de tormenta. El aviso está activado hasta las 5 de la madrugada del lunes.

En Castellón, los intervalos de viento serán fuertes con rachas muy fuertes a últimas horas del día, con máximas de 80 kilómetros por hora.