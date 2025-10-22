Emergencias establece alerta nivel amarillo por vientos en toda Valencia, interior de Castellón y parte de Alicante

Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la alerta nivel amarillo para este jueves por vientos en el interior y litoral norte de Alicante; interior de Castellón y en toda la provincia de Valencia.

Asimsimo, decreta el mismo nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Castellón y Valencia. Emergencias prevé que el episodio de vientos dé comienzo sobre las seis de este jueves.

Ante un temporal de viento, Emergencias subraya la importancia de no transitar por espaios que puedan presentar peligro de desprendimiento como parques, obras y edificios en ruinas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el viento será intenso durante este miércoles y especialmente el jueves, cuando será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón y con aviso nivel amarillo activado.

La intensidad del viento se prevé que amaine el viernes, aunque seguirá soplando de poniente flojo con algún intervalo moderado en el interior de Valencia y Alicante.