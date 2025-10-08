Emergencias pide redimensionar efectivos ante las lluvias y vigilará barrancos y alcantarillado en zona cero de la dana

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha solicitado que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y ha avanzado que activarán un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado.

Así se ha manifestado este miércoles el conseller en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la reunión de coordinación mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) por el episodio de lluvias, en la que han participado todas las administraciones y servicios esenciales de intervención.

Ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el CCE de la Generalitat ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada del jueves, 9 de octubre. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

En el encuentro, Aemet ha trasladado cuál era la situación y cómo puede evolucionar en los próximos días y las Confederaciones Hidrográficas "han dado información sobre los modelos y cómo estaba la situación de los cauces y barrancos".

Al respecto, Valderrama ha resaltado que han solicitado que se redimensionen los efectivos en base al episodio de lluvias y que se active el plan en la zona cero de dana, "con todos los dispositivos pendientes de la situación" por la "situación de los barrancos, fundamentalmente por la situación de alcantarillado y por estar próximos y cercanos a la ciudadanía".

El conseller ha recordado que se prevé que el episodio comience en la medianoche del jueves y haya lluvias torrenciales, que posteriormente pasarán a lluvias persistentes a lo largo del fin de semana y que se puede prolongar hasta el domingo o el lunes.

Ha precisado que las lluvias "parece ser que pueden afectar a la Safor, al cap de la Nau y a la Vega Baja, en toda la zona del litoral norte y sur de Alicante y también el litoral norte de Valencia". No obstante, ha recalcado que "siempre hay un cierto grado de incertidumbre", por lo que deberán ver la evolución. Para ello, se ha convocado otra reunión de seguimiento para este jueves a las 13.00 horas para "ver cómo tenemos que dimensionar los efectivos".

Cuestionado por las recomendaciones a la ciudadanía al tratarse de un puente, Valderrama ha subrayado que "siempre que hay una alerta naranja, la recomendación es no desplazarse si no es estrictamente necesario".

Además, ha señalado que han enviado un aviso especial a los ayuntamientos para controlar los barrancos, que la ciudadanía no aparque en zonas inundables y se mantenga "en todo momento informada no solamente de la situación meteorológica de origen y destino, sino de todo el territorio que tengan que recorrer".