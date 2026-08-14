Emergencias recomienda a los municipios seguir los avisos ante el episodio de tormentas para activar sus propias medidas

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VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias, ante el episodio de tormentas que puede afectar hasta el domingo a la Comunitat Valenciana, recomienda a los Ayuntamientos y organismos con competencias que sigan los avisos que se emitan para "activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

Así, ha emitido una nota informativa en la que advierte de que en el oeste de la península ibérica se ha formado una vaguada que progresivamente va a avanzar hacia el centro del país y propiciará un cambio de la meteorología con chubascos y tormentas acompañados puntualmente de rachas muy fuertes de viento y posible granizo.

Este episodio, que se inicia a las 14.00 horas de este viernes y se prevé que continúe hasta el próximo domingo afectará principalmente al entorno del sistema ibérico sin descartar que pueda afectar al resto de la Comunitat Valenciana.

Además, señala que estas "fechas especialmente festivas en todo el territorio con la complicación de numerosos actos de todo tipo que pueden verse afectados en su desarrollo por estos fenómenos adversos", por lo que se recomienda a los Ayuntamientos que estén "especialmente pendientes" de la evolución diaria de la meteorología y acceder a la 'Guía de recomendaciones para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos. Igualmente aconseja a la población consultar los cales en redes los canales oficiales del 112.

Emergencias ha actualizado sus alertas y activa la naranja por lluvias en el interior norte de Valencia, y por tormentas y lluvias en el interior norte de Castelló, así como la amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Valencia y por tormentas en Valencia, y en el interior sur de Castelló.

Además, ha establecido la alerta amarilla por máximas temperaturas en Valencia y en el litoral norte de Alicante y por lluvias y tormentas en el interior y litoral norte de Alicante.