Emergencias sube a roja la alerta por vientos en Castellón, con rachas de hasta 140 km/h a partir de la madrugada

Palmeras bajo los efectos del viento en imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

Según informa el 112 CV en su red social X, con datos de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja comenzará en la madrugada de este viernes dado que se prevé rachas de hasta 140 kilómteros por hora.

En el caso de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Asimismo, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.