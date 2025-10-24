La 2 emite este sábado el Concierto Extraordinario Solidario por la dana de la OV y OCV dirigido por Dudamel

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 2 emite este sábado, a partir de las ocho de mañana, el Concierto Extraordinario Solidario por la dana que ofrecieron la Orquesta de València (OV) y la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel.

El pasado día 3 de febrero, el Palau de la Música de València acogió este recital a favor de las sociedades musicales y personas afectadas por la dana, recuerda el auditorio en un comunicado.

Mañana sábado, a las 8.00 horas en Televisión Española, en Los Conciertos de La 2, emitirán, de aquel concierto tan especial, la Sinfonía N.º 2 Resurrección de Gustav Mahler. El concierto también se podrá ver por la plataforma rtveplay.

Esta cita recaudó más de 70.000 euros y fue dirigida de manera altruista por el prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Además, contó con la participación del trompetista internacional Pacho Flores.

El concierto nació de la colaboración del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana y reunió a la Orquesta de València y la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el escenario de la Sala Iturbi. También destacó la participación del Coro RTVE, Cor de la Generalitat Valenciana, la soprano Sandra Hamaoui, la mezzosoprano Eva Kroon, la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, alumnado del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València y el maestro Christian Vázquez, como director asistente.