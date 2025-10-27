Empresarios reclaman "corresponsabilidad" ante el absentismo laboral: "Afecta al conjunto de la sociedad"

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Fundación Étnor han celebrado este lunes en Alicante la jornada titulada 'El absentismo, un reto del conjunto de la sociedad: el papel de los empresarios', en la que han reclamado "corresponsabilidad" ante este fenómeno que "afecta al conjunto de la sociedad"

El objetivo del encuentro ha sido "analizar el papel de los empresarios en la reducción del absentismo desde un enfoque integral, combinando el rigor de los datos cuantitativos con una reflexión ética y social".

En esta cita se ha presentado un informe que recoge aportaciones de empresarios y directivos, identifica causas y propone "soluciones aplicables". Además, subraya que "el absentismo es un desafío que afecta a toda la sociedad, no solo a las empresas".

Desde AVE han explicado que este dictamen se ha elaborado "a partir de las sesiones de trabajo del #TallerAVEtnor" y que "refleja la visión de los participantes y propone estrategias concretas y buenas prácticas para reducir las ausencias no justificadas en el entorno laboral".

"Más allá de los números, el estudio evidencia que el absentismo refleja cómo los empleados se relacionan con su trabajo, su compromiso y la cultura organizativa", ha apuntado AVE en un comunicado.

"TRASCIENDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL"

El presidente de AVE, Vicente Boluda, quien ha abierto la jornada, ha recalcado "la importancia de abordar el absentismo laboral como un reto que trasciende el ámbito empresarial y afecta al conjunto de la sociedad".

Igualmente, ha incidido en que el absentismo laboral "no es un reto únicamente de las empresas, sino que lo es del conjunto de la sociedad y son varios los colectivos y agentes que pueden contribuir a mejorar el absentismo".

"Los empresarios tenemos la responsabilidad de hacer las cosas muy bien, de cuidar mucho a nuestros trabajadores y crear las condiciones para que se desarrollen personal y profesionalmente", ha señalado Boluda.

También ha subrayado que trabajadores y la sociedad civil "deben erradicar los abusos y denunciar el fraude, porque afecta a todos como sociedad". Respecto al papel de las administraciones públicas, ha hecho hincapié en que "deben creer en los empresarios y facilitar que las empresas desarrollen su labor sin trabas, dejando de poner palos en las ruedas" y "facilitando el correcto funcionamiento del sistema de salud para que se produzca una reducción efectiva del absentismo laboral".

Por su parte, el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco, ha presentado los datos del estudio 'Evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España', elaborado junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que revela que "España se sitúa entre los países europeos con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) y con el ritmo de crecimiento más acelerado".

Según ese trabajo, "entre 2018 y 2023, las jornadas laborales perdidas por IT en el régimen general pasaron de 242 millones a 368,7 millones, un aumento del 52 por ciento", lo que representa un coste total de 81.574 millones de euros de producto interior bruto (PIB), "el 5,4% del total nacional".

"Necesitamos una solución de estado donde todos los agentes implicados trabajemos en solucionar el problema que tenemos, asegurando las prestaciones a todas las personas que lo necesitan y velando porque no se produzcan los abusos en la prestación por IT", ha afirmado Blasco.

"PROBLEMA SOCIAL"

Posteriormente, Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València (UV), ha presentado las conclusiones del informe elaborado en el marco del #TallerAVEtnor: "Llama la atención el incremento del absentismo que muestran los datos ofrecidos por el estudio de Umivale Activa y el Ivie. Su interpretación es compleja y apunta a múltiples factores, pero revela que el fenómeno del absentismo se ha convertido en un problema social que nos afecta a todos y puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema público de protección social".

Y ha explicado que desde AVE y Étnor "se ha querido abordar esta cuestión no solo desde una perspectiva estrictamente económica, sino también ética y social, pues se detecta un cambio del valor y del sentido del trabajo, de manera especial en las nuevas generaciones". "Se requiere una cultura empresarial, capaz de incorporar los nuevos valores, para hacer compatible la eficiencia económica y el cuidado de las personas", ha apostillado.

La jornada ha continuado con la mesa redonda 'Ante el absentismo, ¿cómo responden las empresas?', moderada por Pedro Coca, presidente de la Fundación Étnor, con la participación de Consuelo Vaquer, CEO de Nivel Cosmetics, y Javier García, presidente de Magic Costa Blanca.

En el debate se han analizado "buenas prácticas, liderazgo y el papel de los empresarios en la promoción del compromiso y la corresponsabilidad". "Reducir el absentismo no es solo mejorar cifras, sino fortalecer los valores que hacen posible una sociedad más justa, más eficiente y más humana", ha subrayado Coca.

Los participantes del debate han compartido experiencias sobre buenas prácticas y liderazgo responsable. Así, Vaquer ha afirmado que el absentismo "obliga a mirar más allá" de los indicadores: "Es una señal profunda sobre cómo las personas se vinculan con su trabajo y con la cultura de la organización".

Asimismo, ha añadido que apostar por el bienestar, la confianza y el sentido compartido "no es solo una estrategia de gestión, es una forma de construir empresas más humanas, sostenibles y socialmente responsables".

RELACIÓN ENTRE CLIMA LABORAL Y ABSENTISMO

Por su parte, Javier García ha abordado el "creciente absentismo" en el sector hotelero, donde ha pasado del 1-2% precovid a "cifras de hasta el 10% en temporada alta, lo que supone un desafío organizativo y económico". A su juicio, este problema es "global" y "requiere colaboración con sindicatos y convenios, así como un cambio en el liderazgo hacia un estilo más transformacional e inspirador".

También ha propuesto "reforzar la comunicación interna, reconocer buenas prácticas, vincular retribuciones al desempeño y fomentar proyectos de impacto social para alinear valores y motivar al equipo". "Hoy en día, el liderazgo tiene que ser más transformacional e inspirador. La comunicación interna y poner en valor las buenas prácticas es fundamental", ha agregado.

Finalmente, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha cerrado la jornada con 'El papel de los empresarios en la reducción del absentismo: cultura empresarial y compromiso'. El empresario ha compartido "buenas prácticas" de su compañía y se ha referido a los "valores corporativos como motor de compromiso y cohesión".

"Estar por debajo de la media nacional en absentismo no es casualidad: significa que estamos haciendo cosas bien y debemos profundizar en ellas", ha señalado.

Según ha explicado, estos resultados han sido "fruto de una gestión cercana y humana, basada en el liderazgo con el ejemplo y el acompañamiento real a las personas". También ha puesto en valor una "cultura corporativa sólida, orientada a unir territorios y a contribuir al bienestar social".

Y ha recordado que "durante la pandemia la empresa ha complementado el 100% del salario a los trabajadores en ERTE como muestra de compromiso", al tiempo que ha subrayado "la relación directa entre un buen clima laboral y la reducción del absentismo".