Los empresarios valencianos piden una plan nacional de emergencias para actuar ante situaciones como la dana

Archivo - El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha reivindicado este lunes una normativa nacional y un plan de emergencias para "poder actuar con contundencia ante situaciones" como la dana de 2024, basado en la colaboración público-privada, que aporte flexibilidad en la respuesta ante estas situaciones y que incluya directrices para las empresas y reservas estratégicas de recursos.

Así lo ha defendido en un desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea celebrado este lunes, en el que ha estado acompañado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; los vicepresidentes de la Generalitat Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus; la alcaldesa de València, María José Catalá, síndics de los diferentes grupos parlamentarios y los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García y Tino Calero.

Durante su intervención, el también vicepresidente de la CEOE ha señalado la necesidad de que se alcancen "acuerdos de Estado en muchos temas", el "primero" de ellos en materia de emergencias, y ha recordado la tragedia de las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Lafuente ha expuesto que "tenemos una legislación que nos cubre absolutamente todo, pero no tenemos ninguna legislación que nos cubra las emergencias". "Hemos visto cómo, cuando hemos tenido que reponer de una manera inmediata cosas, no lo podíamos hacer porque la normativa existente a la que nos teníamos que adaptar no venía recogida", ha relatado.

En esa línea, ha pedido "a nivel nacional una normativa clarísima de emergencias que dé flexibilidad, permisividad para hacer ciertas cosas, porque lo que se trata es de salvar a las personas y a las empresas".

"NO SÉ SI A NIVEL NACIONAL HEMOS APRENDIDO"

"Hemos tenido un problema tremendo, del que hemos salido escaldados, pero yo no sé si a nivel nacional hemos aprendido algo de esta situación. Es triste y va relacionado con esta falta de diálogo que hayamos tardado 477 días en que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo", ha lamentado, en alusión al tiempo que tardaron el Gobierno y la Generalitat en constituir y reunir la comisión mixta de colaboración.

Lafuente ha puntualizado que "de una manera independiente han estado todos a la altura de la situación", pero ha echado en falta una visión conjunta a la hora de abordar la tragedia y su respuesta.

El presidente de la patronal valenciana ha criticado que se pasara "toda la responsabilidad de las empresas" y ha advertido que éstas siguen "sin tener instrucciones operativas de qué tenemos que hacer ante una catástrofe", si deben detener su actividad, qué actividades son esenciales, en qué casos se desalojan los polígonos industriales o se quedan las personas en los mismos. "¿Quién asume la responsabilidad de tomar estas decisiones?", ha cuestionado.

PROTOCOLOS Y RESERVAS

En esa línea, ha pedido "protocolos específicos para áreas empresariales" y ha señalado que la CEV ya ha solicitado a la Conselleria de Emergencias un mapa del Instituto Cartográfico para trabajar en la prevención. "Esta falta de planificación es dura y también tenemos que trabajar en planes de contingencia", ha apuntado.

Lafuente ha recordado que en la dana "faltaba de todo", desde bombas de achique a grúas, por lo que ha remarcado la necesidad de tener preparadas reservas estratégicas ante estas situaciones. "Y esto parte de una estrategia público-privada que tenemos que desarrollar", ha añadido.

Respecto al impacto de la barrancada en el tejido empresarial más de un año después, el presidente de la CEV ha aseverado que "la dana nos ha sacado muchas vergüenzas y nos ha sacado fortalezas", y ha recordado el "ejemplo que nos dio la gente joven, a pie de barro", como también la colaboración y solidaridad de personas migrantes "sacando barro para la gente".

"EL CONSORCIO NO HA FUNCIONADO"

No obstante, ha lamentado que la zona "no se ha recuperado como se tenía que recuperar" y que "el sistema de Consorcio de Seguros no ha funcionado en absoluto". "Me quedo con la resistencia de las pequeñas y medianas empresas", ha destacado.

Según Lafuente, "aún hay ayudas del Consorcio que no están llegando", incluso en el caso de los afectados por el volcán de la Palma, y por ello cree que "habría que ver el papel a nivel estatal del Consorcio de Seguros ante las emergencias".

Además, ha lamentado la incapacidad de "generar un proyecto que no solo recuperara las máquinas viejas por otras máquinas viejas, sino que sirviese como un ejemplo de innovación y de inversión". Esto, en su opinión, se habría logrado "si hubiera habido coordinación entre todas las administraciones, un proyecto fuerte, porque la gente de esa zona se merecía una respuesta mayor que simplemente reponerla".