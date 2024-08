Empresarios de Xàbia rechazan un festival en Semana Santa por "aumentar la saturación"

Lamentan que la ciudad se asocie a un "turismo de excesos" y llaman a mantener su "identidad" como destino



La Asociación de Empresarios del Arenal de Xàbia (Alicante) y la Federación de Organizaciones de la localidad muestran su "profundo malestar" por las fechas elegidas para la segunda edición del Festival Mar de Jávea, el 18 y 19 de abril de 2025, al considerar que "en Semana Santa este evento aumenta la saturación turística y atrae un público que no beneficia para nada a comercios y establecimientos, además de alterar la convivencia".

En un comunicado, las organizaciones advierten que, en estas fechas, el beneficio económico que puede generar el festival "no compensa los perjuicios que ocasiona" para su "perfil deseable de turista", un descontento que ya trasladaron en su momento al Ayuntamiento tras la primera edición de este año.

"En unas fechas como Semana Santa, con una presión y saturación turística ya de por sí mayor de lo aconsejable para el disfrute de quienes nos visitan y para residentes y trabajadores del sector, entendemos que el impacto de un evento de estas características únicamente ocasiona efectos indeseados para el modelo turístico que nos gustaría promover", argumentan.

A su juicio, este evento provocará en estas fechas "la superación de los límites de capacidad y afluencia turística, un aumento del precio de los alquileres turísticos, un incremento de perfiles turísticos menos deseables (grupos de gente muy joven, cuyo consumo se limita al supermercado, nevera en la playa y botellón por la tarde-noche), que se hacina en apartamentos ocasionando molestias a perfiles de turistas más respetuosos y deseables, que frente a estos sí son consumidores en comercios, hostelería, servicios locales y en la tradicional Fira d'Artesania de Xàbia Històrica, perfil además respetuoso con las normas de convivencia vecinal entre turistas y entre turistas y residentes".

"La sobresaturación, la masificación, el impacto en la limpieza, las molestias y conflictos inciden en una nueva representación de Xàbia que ya se empieza a asociar a un turismo de excesos, despedidas y fiesta nocturna, perjudicando gravemente a nuestra imagen y provocando un efecto llamada para quienes buscan esta oferta y expulsando a un perfil turístico más amable, respetuoso, responsable, rentable y sostenible en el tiempo", alertan.

Rechazan así "un modelo de desarrollo turístico depredador que tensione la convivencia, que empeore indicadores ambientales, que deteriore espacios naturales y urbanos y la calidad de vida como trabajadores y residentes". "No queremos un turismo que ponga en riesgo nuestro patrimonio ambiental, histórico, ecológico y paisajístico, que convierta nuestros lugares más emblemáticos en espacios mercantilizados en los que ya no es agradable estar ni para quienes vienen con una actitud respetuosa, ni para quienes vivimos aquí --reivindican--. No queremos un turismo que se apropie de nuestros refugios y nuestros símbolos y los convierta en productos estándar de consumo masivo. Y el modelo que no queremos, ya está aquí".

PIDEN UNA REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO DE XÀBIA

Por contra, las federaciones apuestan por un modelo que cree oportunidades para el emprendimiento local sostenible, que regenere entornos, que ponga en valor el patrimonio o que mejore la experiencia turística y la calidad de vida de los residentes.

Es por eso por lo que ven urgente generar una "reflexión" sobre cuál es el modelo de desarrollo turístico necesario y cómo "aliviar" la saturación, salvaguardar la "identidad" del destino, "frenar el turismo de excesos y nula contribución social" o mejorar las condiciones laborales y estabilidad.

"Porque lo que ya no sentimos como propio, se deja de cuidar y proteger", advierten, y exigen ser escuchados en la toma de decisiones además de ofrecer su colaboración a las administraciones.

En esta línea, las organizaciones piden que este tipo de eventos se programen en fechas de baja afluencia turística, "como ocurre con el Montgó Rock y el Arenal Blues". Según destacan, son eventos programados en fechas que permiten a Xàbia absorber la demanda y que "se dirigen a un público de más edad, más respetuoso, y que sí realiza un gasto directo en los establecimientos locales".