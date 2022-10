Empresas de energías renovables piden a la nueva consellera más rapidez en las tramitaciones y una reunión "en breve"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de empresas de energías renovables han agradecido la labor de la hasta ahora consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, y han manifestado que esperan poder reunirse pronto con su sucesora en el cargo, Isaura Navarro, al tiempo que han pedido "acelerar" las concesiones de licencias y autorizaciones a las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.

De este modo, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) ha agradecido el trabajo de Mollà y han deseado "seguir trabajando con la misma sintonía" con Isaura Navarro, con quien esperan "reunirse en breve para tratar la situación de las renovables en la Comunitat Valenciana", han explicado a Europa Press desde la patronal.

Por su parte, el secretario técnico de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (ASELEC), Carlos Sánchez, ha indicado que espera que este cambio de gestión "no ralentice las tramitaciones que hay entre manos". "Sabemos que hay un problema bastante grande de concesiones de licencias fotovoltaicas que nos afecta como sector, no directamente a los instaladores pero nos interesa que todo fluya de la forma más rápida posible" y "los cambios no suelen ser favorables a ello", ha manifestado.

En ese sentido, ha lamentado el "parón" que se ha estado produciendo y, preguntado por su opinión sobre la gestión de Mollà, ha señalado que solo puede pronunciarse sobre las fotovoltaicas, y "la gestión de las ayudas se ha ralentizado bastante", ya que las que se pusieron en marcha a principios de este año "no se han empezado a resolver hasta el mes pasado". "La valoración general de Mireia Mollà no es mala pero tampoco excelente", ha comentado.

Con todo, ha pedido a Isaura Navarro que "todo lo relativo a las concesiones de licencias y autorizaciones a las instalaciones de autonconsumo fotovoltaico se acelere". "Es el caballo de batalla, poder empezar a generar y que al final sea un motor económico lo más rápido posible", ha concluido.