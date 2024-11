Enrique Herrero formaliza su candidatura a rector de la Universidad de Alicante

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Química de la Universidad de Alicante (UA) Enrique Herrero ha formalizado este lunes su candidatura a rector de la institución académica, mediante registro online.

Según ha explicado Herrero en un comunicado, él mismo ha remitido un escrito al rector en funciones, Juan Mora, en el que solicita "abordar el liderazgo de la UA en el contexto de la fatal DANA que ha asolado la provincia de Valencia y zonas colindantes para reflexionar sobre cómo debe proceder la institución ante esta situación".

"En este contexto que no cesa y tras unos días de reflexión, he vuelto a estudiar la situación en la que nos encontramos en la UA y he decidido replantear mis esfuerzos. Creo que no es momento afrontar el próximo proceso electoral de la Universidad de espaldas a lo que viven nuestros vecinos y hermanos valencianos", ha agregado el catedrático y candidato.

En este sentido, Herrero afirma que ha pedido a Mora y a la otra candidata a la reelección, Amparo Navarro, una reunión en la que "sumar esfuerzos, construir puentes y centrarse en lo urgente e importante, que es cómo debe afrontar la UA la dramática situación que ha dejado la DANA en Valencia".

En el mismo escrito, el catedrático y candidato ha propuesto al rector en funciones "abrir la reunión a todos los agentes de la Universidad implicados en la ayuda a la población valenciana".

"CONVERTIR LA UA EN LÍDER Y REFERENTE"

En el comunicado de presentación de su candidatura, Herrero se muestra como un catedrático "reconocido internacionalmente por su destacada trayectoria investigadora en el campo de la electroquímica".

Entre sus objetivos están crear un "plan orientado a consolidar la excelencia académica e impulsar la innovación en todos los ámbitos de la Universidad", con un "compromiso sólido por mantener y mejorar las infraestructuras, la eficiencia en la gestión, la adecuada promoción interna del personal y la adaptación de los estudios a las demandas actuales de la sociedad".

"Mi objetivo es hacer de la UA una institución líder y referente tanto en la provincia como a nivel nacional e internacional", ha manifestado el catedrático, quien también se ha referido a "la necesidad de obtener financiación extraordinaria para el Grado en Medicina" y ha prometido "fomentar una política de transparencia en todos los procesos de gestión y en contacto con todos los colectivos de la institución".

Una vez se anuncie la proclamación oficial de las candidaturas al Rectorado, Herrero ha aseverado que presentará al equipo que le acompañará en la candidatura, "un grupo de personas que atesora experiencia en la gestión, la investigación y la docencia y que tiene perfiles tanto jóvenes como expertos": "Con ellos abordaremos las distintas áreas de gestión en la institución, según sus necesidades".

"Herrero ha demostrado un excepcional liderazgo en gestión universitaria, en la que ha sido secretario del Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante (2001-2008), director del Secretariado de Acceso y Promoción (2008-2012), director del Secretariado de Investigación (2012-2014), director de la Escuela de Doctorado (2014-2016) y, especialmente, su etapa de vicerrector de Estudios y Formación (2016-2020)", ha remarcado la candidatura.

El candidato ha explicado que "mantiene cargos de alta relevancia internacional como la presidencia de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (Sibae) y la vicepresidencia de la International Society of Electrochemistry (ISE)" y que dimitió hace unas semanas de la dirección del Instituto Universitario de Electroquímica de la UA "para dedicarse plenamente a su candidatura a rector".