Ens Uneix condena los ataques a sedes de partidos y espacios públicos y pide "aislar a la extrema derecha"

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputació de València y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha condenado los ataques a sedes de partidos políticos y a espacios públicos de la provincia, al tiempo que ha llamado al resto de formaciones a ser capaces de "aislar a la extrema derecha, sobre todo en las instituciones", para evitar este tipo de situaciones.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en la corporación provincial, después de que el PSPV de Ontinyent haya sufrido una pintada en su sede con la frase "Matad socialistas" y de que un mural de Benicolet haya sido vandalizado con palabras en contra de la diversidad o de la identidad de género.

Enguix, que gobierna en la Diputació junto al PP, ha denunciado que este tipo de ataques buscan "asustar a las personas que vivimos en una sociedad democrática", ante lo que ha defendido que los representantes públicos deben ser capaces de "estar todos al mismo lado" para evitar que la extrema derecha "condicione la acción política".

"Todos tenemos que estar en la misma parte del discurso, y eso también se demuestra con hechos", ha recalcado, y ha pedido al resto de grupos políticos "altura de miras y tener claro que los enemigos son ellos", en alusión a la extrema derecha.

Este pasado domingo, los socialistas de Ontinyent denunciaron el ataque a su sede y advirtieron que ni dejarán de defender sus valores y se dejarán "intimidar". La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, señaló que los discursos del odio amparan estas "actitudes intolerables, antidemocráticas y salvajes" y exigió al PP una condena pública de los hechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benicolet --gobernado por Ens Uneix-- ha mostrado su "indignación" por los actos vandálicos que han afectado al mural de la piscina municipal, inaugurado hace 15 días gracias a una subvención de la Generalitat en materia de arte urbano.

Este mural, que tiene como eje central la diversidad en todas sus formas, sufrió pintadas con frases en contra de la diversidad como "Tenga cuidado con cualquier creencia o ideología que promueva la división entre usted y otros seres humanos", "Criticaron la casta hasta que se convirtieron en ella" o "Soy un zorro pero me siento una gallina, es una nueva identidad, exijo entrar al gallinero".

Desde el consistorio condenan rotundamente este ataque y ya trabajan para "restaurar la dignidad de este trabajo" y para interponer las medidas legales pertinentes. "No vamos a tolerar estos actos delictivos de odio a nuestro pueblo", recalcan.