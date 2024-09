Ensems afronta el fin de semana con la reflexión sobre la violencia de 'Songs of wars i have seen'

El festival Ensems afronta el fin de semana con la reflexión sobre la violencia de 'Songs of wars I have seen'. El espectáculo que da título a esta edición de Ensems llega al Teatre Martín i Soler de Les Arts el sábado, 21 de septiembre, a las 19.30 horas.

De este modo, el certamen de música contemporánea que organiza el Institut Valencià de Cultura (IVC) continúa la programación de su 46ª edición con un "intenso fin de semana de conciertos y actividades paralelas".

Este encuentro, decano de la música contemporánea en España, se celebra hasta el 25 de septiembre con una programación que incluye catorce conciertos y actividades que se dividen entre Les Arts y el Palau de la Música de València.

El sábado 21 de septiembre se celebrará la 36ª edición de los 'Encuentros sobre composición' en el Aula Magistral de Les Arts, con dos mesas redondas: en la primera de ellas, se trazará el mapa emocional de la música contemporánea y contará con la musicóloga Eva Sandoval y los compositores Teresa Catalán y Héctor Parra. En la segunda mesa, que se centrará en las estrategias para la nueva música española, intervendrán el musicólogo Miguel Ángel Marín, la violinista Cecilia Bercovich y el compositor José Manuel López López.

Asimismo, a las 17.00 horas, el cuarteto de saxofones Kuarist, ganadores del concurso Re_cre@ 2023 interpretará un programa que explora la relación de la música occidental y los mitos y tradiciones orientales. A continuación, 'En conversación II' reunirá a los compositores Heiner Goebbels, Joan Gómez Alemany y Mauricio Sotelo bajo el tema 'Songs of wars'.

El espectáculo que da título a esta edición de Ensems, 'Songs of wars I have seen', llegará al Teatre Martín i Soler de les Arts a las 19.30 horas, interpretado por Harmonia del Parnàs i el Grup Instrumental de València. Para terminar la jornada del sábado, DJ Soak ofrecerá una sesión en el exterior del Teatre Martín i Soler bajo el título Ensems Remix con un remix electrónico de algunas de las piezas de los compositores programados en el festival.

REALIDAD SOCIAL

El domingo 22 de septiembre el Aula Magistral de les Arts acogerá a las 12.00 horas el concierto de Amores Grup de Percussió con el programa 'Prison song', que recoge tres obras que reflexionan sobre la realidad social. A las 17.00 horas, el percusionista Joan Pons y la soprano Belén Roig ofrecerán un homenaje al compositor José Evangelista.

Al terminar, 'En conversación III' reunirá a Matilde Asencio, viuda del compositor e hija de Vicente Asencio y Matilde Salvador; Joan Cerveró y el instrumentista Joan Pons en torno a la figura del desaparecido compositor valenciano-canadiense.

A las 19.30 horas en el Teatre Martín i Soler de Les Arts tendrá lugar el concierto del pianista Bartomeu Jaume, que interpretará un programa monográfico de algunas de las composiciones más representativas de José Evangelista.