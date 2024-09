Ensems comienza su 46 edición con catorce conciertos y actividades paralelas

Archivo - The Golden Stool

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ensems, festival decano de la música contemporánea en España, comienza su 46ª edición, que tendrá lugar del 19 al 25 de septiembre con una programación de catorce conciertos y actividades paralelas que se dividirán entre Les Arts y el Palau de la Música de Valencia.

La actividad se inicia este jueves, 19 de septiembre, con la inauguración de la instalación sonora 'Acuática', de Bosch & Simons, que podrá visitarse los días 19, 21, 22, 23 y 25 de septiembre de 18.30 a 19.30 horas en el hall del Teatre Martín i Soler de les Arts, con acceso libre. Desde 1990, Peter Bosch y Simone Simons se han centrado en el desarrollo de 'máquinas musicales' autónomas, caracterizadas por unos equilibrios inestables que el más mínimo cambio puede producir un resultado sonoro impredecible.

También el jueves tendrá lugar el primer gran concierto de esta edición, la afrópera 'The Golden Stool', de Gorges Ocloo en el Teatre Martín i Soler de les Arts, una producción de LOD Muziektheater & Toneelhuis en coproducción con Opera Ballet Vlaanderen & O. Festival Rotterdam, con el apoyo de ENOA, que abre la programación del festival y que ya ha agotado las entradas disponibles.

El viernes 20 de septiembre la programación se traslada al Palau de la Música, donde a las 12.00 horas tendrá lugar el concierto del percusionista David Moliner, con un programa para marimba solo. Por la tarde se inaugurará la instalación sonora de José Antonio Orts, justo antes de la primera de las actividades 'En conversación', que contará con la subdirectora del Palau de la Música, Nieves Pascual; el compositor y decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Òscar Colomina; y el director de relaciones externas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Álvaro Guibert.

A las 19.30 horas será el concierto de la Orquestra de València en la sala José Iturbi del Palau de la Música, celebrando el 150 aniversario Schönberg con Baldur Brönnimann como director y un programa con obras de Joaquín Rodrigo, Òscar Colomina, Akira Miyoshi y Arnold Schönberg.

El lema de esta edición de Ensems es 'Songs of wars I have seen', en referencia a la obra de Heiner Goebbels que tiene un lugar destacado en la programación, con la dirección de Chloe Rooke, y que será el punto de partida para una reflexión sobre la violencia y las guerras, especialmente hacia el sufrimiento de las mujeres en las mismas, recuerda la Generalitat en un comunicado.

BLOQUES TEMÁTICOS

En esta edición de Ensems, la programación se ha construido en base a cuatro bloques temáticos: 'Songs of wars I have seen', como obra central y lema de la edición; el 150 aniversario del nacimiento del compositor austriaco Arnold Schönberg; el homenaje al compositor valenciano-canadiense José Evangelista, fallecido en 2023; y la reflexión sobre la música contemporánea con diálogos y mesas redondas.

Todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo, excepto la ópera 'The Golden Stool' y el concierto de la Orquestra de València, cuyas entradas ya están a la venta. Las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la web del IVC.