Ensems encara la recta final de esta edición con las propuestas "más experimentales"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de música contemporánea Ensems, que organiza el Institut Valencià de Cultura (IVC), emprende el tramo final de su 46ª edición con las propuestas "más experimentales" de la programación y el concierto final de Arditti, grupo de referencia de la música contemporánea que recibirá, además, el premio Ensems d'Or.

Esre lunes, a las 18.00 horas, el Aula Magistral de les Arts acogerá el concierto de música electrónica y experimental de Bromo, una propuesta que procede del festival invitado Volumens.

A las 19.30 horas, en el Teatre Martín y Soler, será el turno de la saxofonista Xelo Giner, con un programa titulado 'Emotional intelligence artificial', integrado por obras que fluctúan dentro de un sistema compositivo interactivo.

El martes 24 de septiembre la actividad se trasladará al Palau de la Música de València, con la propuesta de los portugueses Drumming Grupo de Percussâo a las 12.00 horas. A las 18.00 horas, 'En conversación IV' reflexionará sobre la música contemporánea con los compositores Andrés Valero, Pere Vicalet y Carlos Perales. A las 19.30 horas, en la sala José Iturbi tendrá lugar el concierto de la Banda Municipal de València, dirigida por Cristóbal Soler, con un programa con obras de David Pont, Carlos D. Perales, Francisco Bort y Karel Husa.

La última jornada de esta edición de Ensems, el miércoles 25 de septiembre, comenzará a las 18.00 horas en el Aula Magistral de les Arts con Quintet Cuesta y un programa que conmemora el 150 aniversario de Schönberg. A las 19.30 horas en el Teatre Martín i Soler, Arditti Quartet, grupo de referencia internacional de la música contemporánea actual, recibirá el galardón Ensems d'Or, en reconocimiento a su trayectoria. El galardón es un diseño del diseñador valenciano Iban Ramón.

El lema de esta edición de Ensems es 'Songs of wars I have seen', en referencia a la obra de Heiner Goebbels que tiene un lugar destacado en la programación, con la dirección de Chloe Rooke, y que será el punto de partida para una reflexión sobre la violencia y las guerras, especialmente hacia el sufrimiento de las mujeres en las mismas.

En esta edición de Ensems, la programación se ha construido en base a cuatro bloques temáticos: 'Songs of wars I have seen', como obra central y lema de la edición; el 150 aniversario del nacimiento del compositor austriaco Arnold Schönberg; el homenaje al compositor valenciano-canadiense José Evangelista, fallecido en 2023; y la reflexión sobre la música contemporánea con diálogos y mesas redondas.

Todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo. Las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la página web del festival Ensems.