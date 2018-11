Entidades advierten de una "emergencia educativa" y piden que se asegure la igualdad mediante conciertos y otras ayudas

Publicado 31/10/2018 14:15:37 CET

El cardenal Cañizares insta al Consell a "consultar" para no sufrir el "bochorno" de ser "desautorizado" por un tribunal

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta por la Libertad Educativa, que forman las tres diócesis de la Comunitat Valenciana y distintas entidades religiosas y de centros privados de la Comunitat, ha firmado un manifiesto en el que advierten de una "emergencia educativa" en todos los países y donde piden que se asegure la "igualdad de condiciones" a través de conciertos educativos u otro tipo de ayudas a centros docentes.

El manifiesto ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por el Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha estado acompañado por el director de Proyección Social y Cultural del CEU-UCH, Vicente Navarro; el rector de la Universidad Católica de València (UCV), José Manuel Pagán; el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), Vicente Morro; y la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez.

"El tema educativo es de emergencia en todos los países, no solo en el nuestro, y decir emergencia educativa no es hacer un juicio peyorativo, sino hablar de una urgencia. Hay que educar, no se educa, se informa, se transmiten cosas. Eso no es misión ni de la escuela, ni de los padres, ni la sociedad, ni el Estado ni de la Iglesia, sino llevar a cabo una verdadera educación de la persona al servicio del bien común", ha resaltado Cañizares.

El cardenal ha puntualizado que la "emergencia educativa" es "salir a la calle y ver lo que está sucediendo", por lo que han redactado el manifiesto 'Por una educación en libertad', que reclama que los conciertos educativos y otro tipo de ayudas aseguren la "igualdad de condiciones" para educar conforme a las propias convicciones.

En este sentido, piden un reconocimiento "real y efectivo" del derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, que incluye la enseñanza religiosa escolar, que instan a que sea "de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria para los alumnos".

En cuanto a la enseñanza religiosa en la Comunitat, Cañizares ha apuntado que "en general" se cumple, pero considera que hay "dificultad" para ratificarlo, y en algunos centros "no siempre se cumple con lo escrito en la Constitución".

"Se obliga constitucionalmente, no es un capricho. Que no tomen medidas porque sí, que consulten antes de tomar medidas. Así no se verán en el bochorno de que el gobierno sea desautorizado por un tribunal", ha aseverado al ser preguntado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) donde reiteraba la obligación de ofertar la asignatura de Religión como optativa en segundo de Bachillerato.

"MUY INTELIGENTES"

Tras ser preguntado por si la Junta se reunirá con la Conselleria de Educación, el cardenal ha señalado que, tanto la conselleria como el gobierno regional, son "muy inteligentes" y "sabrán leer" lo que las entidades explican en el comunicado, aunque ha indicado que el escrito no es autonómico.

En este sentido, el manifiesto reclama que los poderes públicos "promuevan" las condiciones para que la libertad de enseñanza y la igualdad en materia educativa sean "reales y efectivas", y han realizado un "llamamiento" a la opinión pública y una "aportación" a la sociedad, ha explicado Cañizares.

La declaración, rubricada por la Junta por la Libertad Educativa,

--formada por las tres diócesis de la Comunitat, la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, FCAPA, los colegios diocesanos de las diócesis de Valencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante, y las universidades UCV y CEU-UCH-- se ha realizado con motivo de la próxima celebración del LXX aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del XL aniversario de la Constitución Española.