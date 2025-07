Entidades LGTBIQ+ esperan unos 25.000 asistentes a la manifestación del orgullo de 2025 en Alicante

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones convocantes de la manifestación del orgullo LGTBIQ+ en la ciudad de Alicante, prevista para el sábado 19 de julio, esperan una participación de cerca de 25.000 personas. La marcha saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Luceros y finalizará en la del Ayuntamiento, donde habrá una fiesta con 16 artistas y cuatro horas de espectáculo.

Así lo han señalado este jueves en una rueda de prensa en el consistorio durante la presentación de las actividades de la semana 'Alicante con orgullo', en la que han intervenido la edil de Bienestar Social, Begoña León, y representantes de las entidades Alicante Entiende, Rosa Buades; Diversitat, Juan David Santiago Torres, y Entendemos LGTBI, Carlos Lamm.

León ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde el departamento de Igualdad junto con estas plataformas LGTBIQ+ y ha indicado que se han elaborado actividades en colaboración "siempre" con dichas plataformas "para poder dar respuesta a todas sus inquietudes".

La edil del equipo de gobierno ha recordado que "han pasado 20 años desde que en España se aprobó el matrimonio igualitario" y que este hecho "supuso cambiar la vida de miles de personas", tras lo que ha abogado por "no olvidar" que "sigue habiendo familias que no pueden hablar en el colegio libremente de sus hijos o situación" y parejas jóvenes del colectivo LGTBIQ+ "que no pueden ir de la mano sin que la gente deje de mirarlas".

"Eso no debería ser un acto de valentía, debería ser algo natural, y por todo ello vamos a seguir trabajando y apoyando al colectivo", ha aseverado, para posteriormente incidir en que "el Ayuntamiento apoya el orgullo con todos los medios posibles".

Por su parte, Juan David Santiago Torres, desde Diversitat, ha señalado que "el orgullo es cultura y resistencia, no solo una manifestación", aunque sí es el acto "más importante", y ha indicado que el colectivo LGTBIQ+ "no solo existe" en estas fechas, sino durante todo el año.

Además, ha lamentado que las personas LGTBIQ sigan "padeciendo, sufriendo y peleando" en Alicante, a nivel nacional, europeo y global, en un contexto marcado por una "ola reaccionaria" que, según ha indicado, va desde Estados Unidos hasta el "corazón" de Europa.

En este punto, el representante de Diversitat se ha referido al señalamiento y estigmatización que hay hacia el colectivo y ha mencionado el caso particular de Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, "pretendía prohibir el orgullo" y ante esa intención "la respuesta fue masiva" en las calles de Budapest.

Y ha apuntado que las asociaciones LGTBIQ+ organizadas no pueden dejar de lado a las personas trans, que "son parte del colectivo" y ahora "más que nunca". De ahí que el lema de la marcha sea 'Orgullo de todes', para hacer un llamamiento a las instituciones con el fin de que "no haya ni un paso atrás" en las leyes trans.

Sobre este aspecto, ha lamentado la enmienda presentada por PP y Vox en Les Corts sobre la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat y por la que se ha modificado la Ley Trans valenciana. "Muchos de los activistas hubiéramos preferido que se derogara, porque hubiera sido menos dañino que el texto que se ha aprobado", ha enfatizado.

PROGRAMACIÓN

En la rueda de prensa, las entidades también han presentado la agenda de 'Alicante con orgullo' y han agradecido el "apoyo" del Ayuntamiento de la capital alicantina y de la Diputación, que colaboran en la organización de estas actividades.

Para el día 14 de julio, está prevista a las 19.00 horas en Casa Mediterráneo una proyección y coloquio sobre el documental 'Invertidos'. Cuando se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario, esta pieza audiovisual cuenta "la persecución y el castigo que vivió la comunidad LGTBI durante la dictadura franquista".

Asimismo, en la Librería 80 Mundos, a la misma hora, se presentará el libro 'Fiat lux, las identidades trans a la luz de la historia, la leyenda y la filosofía', por Lydia Na.

Igualmente, también a las 19.00 horas, en la Casa del Libro se presentará 'El pollito', de Noé Vicente, responsable del área de cultura de Diversitat y director de teatro. Se trata de una obra teatral que combina humor, emoción y crítica social para hablar de identidad, memoria y familia a través de la historia de Jesús Ruiz.

De otro lado, el martes 15 de julio, el edificio municipal El Claustro acogerá a las 19.00 horas un homenaje al activista alicantino Toni Forat, "referente" en la lucha por los derechos de las personas LGTBI.

Asimismo, el miércoles día 16, a las 19.00 horas y en la Caja Negra en Las Cigarreras, tendrá lugar el evento cultural de cine, música y danza LGTBI 'Deseo'.

Minutos después, a las 19.30 horas, se iniciará en Cala Cantalar una jornada medioambiental y encuentro de conciencia ciudadana que consistirá en realizar una recogida de residuos por voluntariado para la toma de conciencia de la cantidad de residuos existente y el daño medioambiental que provocan los residuos en la costa.

El jueves 17 de julio, a las 19.00 horas, la Caja Negra de Las Cigarreras se volerá a abrir para acoger el teatro musical 'Pakita & Laca Udilla, Lolailo', un espectáculo de 'drags', y a la misma hora en Canibal Pub Alicante se presentará la Fundación de Mar a Mar, que presta atención y apoyo a personas mayores LGTBIQ+.

De otro lado, el viernes 18, a las 20.00 horas y en Playa de San Juan, se celebrará un campeonato de vóley-playa tradicional, con el objetivo de "dar a conocer este deporte, visibilizar la realidad del deporte LGTBIQ+ y potenciar turísticamente la ciudad de Alicante como un lugar inclusivo, diverso y con grandes posibilidades de practicar el deporte en espacios seguros".

Además, ese viernes, en la explanada del Mercadillo de Teulada, a las 21.00 horas, tendrá lugar una fiesta LGTBI de la hoguera Los Ángeles.

Finalmente, la semana 'Alicante con orgullo' culminará con la manifestación reivindicativa que el sábado 19 de julio saldrá a las 19.00 horas de la plaza de los Luceros y finalizará en la del Ayuntamiento, donde hay prevista una fiesta posterior.