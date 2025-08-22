La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent se mantiene tras la tormenta al no haber daños que afecten a su desarrollo

Archivo - Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent. Imagen de archivo. - SOCIETAT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L’AGON

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ontinyent ha informado que la Entrada de Moros y Cristianos, que está programada para empezar este viernes a partir de las 18.00 horas, se mantiene a pesar de la fuerte tormenta que ha caído en esta localidad valenciana, ya que "no se han detectado daños significativos que afecten a su desarrollo".

A primera hora de la tarde de este viernes, una tormenta con granizo ha caído con fuerza en Ontinyent y se han acumulado hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocos minutos, causando algunos daños, acompañada de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

A pesar de la fuerte tormenta, la Sociedad de Festeros ha trasladado al Ayuntamiento que, pese a la afección a algunas carpas y sillas, "no se han detectado daños significativos" que afecten al desarrollo de la Entrada de Moros y Cristianos prevista para esta tarde. Por tanto, esta festividad mantiene su horario y desarrollo habituales.

Por otro lado, el consistorio ha detallado que los diferentes departamentos municipales, junto con la Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos, están actuando de manera coordinada para atender las incidencias registradas a causa de las lluvias.

Las principales intervenciones se han centrado en la retirada de ramas en parques y jardines, y la eliminación de un pino caído en la zona de Santa Anna. Asimismo, en el polígono industrial se ha registrado la caída parcial del techo de un supermercado, que ha sido asegurado.

Igualmente, el gobierno local está trabajando junto con el servicio de carreteras y la Guardia Civil en la revisión de los accesos a la ciudad.

El Ayuntamiento ha agradecido la "rápida actuación" de los servicios de emergencia y municipales, así como la colaboración ciudadana.