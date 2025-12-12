Enzo Traverso reivindica al intelectual como "outsider capaz de cuestionar lo establecido"

Archivo - El historiador e intelectual italiano es investido doctor honoris causa por la Universitat de València - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El historiador e intelectual italiano Enzo Traverso reivindica la figura del intelectual como "outsider, capaz de cuestionar lo establecido y de encarnar un cosmopolitismo que, aunque lleno de dificultades, abre caminos de intercambio y circulación de ideas".

Así lo ha expresado en la ceremonia en la que la Universitat de València (UV) lo ha investido como doctor honoris causa por sus contribuciones fundamentales a la historiografía y por su compromiso cívico con la justicia y los derechos humanos.

El Paraninfo de la Universitat de València ha acogido el último acto de investidura como doctor honoris causa de este año. Esta semana ha sido el historiador e intelectual Enzo Traverso quien ha recibido la máxima distinción académica que otorga la institución académica, informa la UV en un comunicado.

El catedrático emérito de Historia Contemporánea Ismael Saz ha sido el encargado de pronunciar la laudatio, en la que ha remarcado que "la trayectoria intelectual de Enzo Traverso lo consolida como una de las voces más influyentes en la historiografía contemporánea".

"Sus aportaciones sobre el totalitarismo, la guerra civil europea, la relación entre historia y memoria o las transformaciones de la extrema derecha han marcado profundamente el estudio del siglo XX y de nuestro presente", ha dicho el doctor Saz, que ha recordado también "su mirada crítica, rigurosa y abierta, que ha contribuido decisivamente a renovar los debates historiográficos internacionales".

Traverso ha recibido de manos de la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, la Birreta Laureada, el Anillo de la Sabiduría, el Libro de la Ciencia y los guantes blancos, símbolos del doctorado honoris causa.

Seguidamente, desde la cátedra, ha pronunciado la lectio, una lección magistral en la que primeramente ha agradecido el reconocimiento recibido por parte de la UV. Una distinción que, en sus palabras, "simboliza tres décadas de vínculos académicos y personales con la institución y con la ciudad". Traverso subrayó la importancia de València en su trayectoria intelectual, evocando la hospitalidad y el diálogo crítico que encontró en sus primeras visitas y que han marcado su pensamiento.

También ha resaltado el valor del exilio y la movilidad como "motores de creación intelectual" y ha recordado que muchas de las grandes innovaciones del pensamiento crítico nacieron del cruce de fronteras culturales y políticas.

"LA RETÓRICA DEL AMOR A LA PATRIA"

Finalmente, ha apuntado que su propia trayectoria lo sitúa en esa condición de "expatriado" que observa su país desde fuera y que, al mismo tiempo, se siente parte de una comunidad académica global. Consciente de los privilegios y de las responsabilidades que implica esta posición, defiende que "la vergüenza histórica y la memoria crítica son vínculos más sólidos que la retórica del amor a la patria, y que la tarea del historiador consiste en reconstruir el pasado con rigor, evitando las trampas de la subjetividad".

Por su parte, el director general de Ciencia de la Generalitat, Rafael Sebastián, en representación del gobierno valenciano, ha manifestado que "la mención honoris causa no solo trata de distinguir un currículum brillante o una trayectoria excepcional que en este caso es ampliamente reconocida, sino algo más profundo: incorporar a la propia comunidad universitaria a una persona cuya obra ha enriquecido nuestra manera de comprender el mundo".

La rectora ha clausurado el acto con su intervención, en la cual ha explicado que que la Universitat de València reconoce en Enzo Traverso "una trayectoria intelectual excepcional, imprescindible para entender el siglo XX y sus herencias".

"Su pensamiento crítico y profundamente humanista, así como su vinculación sostenida con nuestra Universidad", que lo consolidan como una figura de referencia en el estudio del fascismo, el Holocausto, el exilio y las memorias, ha enfatizado.

Mavi Mestre, que ha señalado que esta es la última investidura de un honoris causa que preside como rectora, ha reivindicado el compromiso de la institución con la paz, la igualdad, los Derechos Humanos, la defensa ecológica del medio ambiente y la memoria democrática.

"Vivimos tiempos de transformaciones e incertidumbres, y la mirada de Traverso nos ayuda a afrontar los retos presentes con rigor, conciencia y una defensa decidida de la libertad y la igualdad", ha concluido.