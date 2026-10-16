El episodio de lluvias dejará acumulados de más de 300 litros en 24 horas durante este fin de semana

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El episodio de fuertes lluvias que afectarán durante este fin de semana a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana prevé descargar hasta acumulados de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Así lo ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación organizada por la Conselleria de Emergencias e Interior en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ante el episodio de lluvias de este fin de semana.

El titular de Emergencias, que ha recordado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunitat Valenciana para este sábado, de acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha advertido que el episodio prevé "lluvias importantes" que "fundamentalmente" afectará al sur de toda la provincia de Alicante, y que se esperan unos 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Pero "lo más importante", ha dicho, comenzará el domingo a partir de las 00.00 horas, donde hay un aviso nivel naranja de Aemet "por precipitaciones prolongadas en el tiempo". Según Valderrama, se esperan acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y que pueden llegar en alguna zona a alcanzar los 300 en 24 horas, "lo que supone una posibilidad importante de inundaciones".

Dicho esto, el conseller ha subrayado que el aviso naranja se encuentra activo en el litoral sur y el interior sur de la provincia de Alicante y el litoral norte de la provincia de Castellón, y ha señalado que "no descarta Aemet que se pueda producir un aviso rojo por ese cúmulo de precipitaciones durante el día del domingo". Valderrama, además, ha advertido que esta situación meteorológica se va a prolongar también durante la madrugada del lunes hasta las 16 horas de dicha jornada. No obstante, ha hecho hincapié en que "siempre es una situación inestable".

El representante de la Generalitat ha informado de que se ha solicitado a todas las agencias y a todos los servicios que "dimensionen" sus efectivos "en base a la situación que tenemos actualmente", al tiempo que ha apuntado que desde la administración autonómica se ha activado el servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat "con un refuerzo importante para estos días".

Valderrama ha pedido tomar "todas las medidas de precaución, de autoconciencia y de autoprotección para evitar cualquier situación peligrosa que les pueda afectar". Igualmente, ha indicado que es "muy importante" seguir los canales oficiales y estar "en todo momento" informado "de cuál es la situación".

"SUBIRSE SIEMPRE A UN PISO ELEVADO"

El conseller ha pedido también evitar desplazamientos "si no son necesarios" para el domingo, "cuando se esperan lluvias más intensas", de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. Y ha insistido en que "hay que seguir los consejos de no desplazarse si no es necesario, no cruzar vados o zonas inundables o meterse en túneles que se pueden inundar", así como "no bajar a los sótanos si está lloviendo mucho y subirse siempre al primer piso, un piso elevado, si se están produciendo inundaciones".

También, ha recordado, "cuando se producen estos fenómenos, --hay que-- vigilar mucho también las personas vulnerables y personas discapacitadas que conozcamos para que estén en todo momento seguras ante esta situación".

Sobre la zona dana, ha indicado que desde Emergencias tienen "una vigilancia especial" y "es donde van a colaborar todos los efectivos de los que disponemos". Y ha concluido señalando que desde su departamento se ha remitido a los ayuntamientos un aviso especial para que estos activen su respectivo Cecopal y así "que estén todos los servicios que ellos disponen coordinados y poder actuar de la manera más apropiada si se producen inundaciones".