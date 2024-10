El equipo de Catalá tras la denuncia de Fiscalía a Badenas y Herrero: "No entramos en la cacería de la izquierda"

El portavoz del ejecutivo municipal expresa su "máximo respeto a las decisiones judiciales" y a sus "tiempos": "Que todo siga su curso"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo de la ciudad de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha descartado este viernes "entrar en la cacería y la persecución de la izquierda" tras conocerse este jueves las denuncias que la Fiscalía ha interpuesto contra el segundo teniente de alcalde en la ciudad y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, y la edil de esta formación Cecilia Herrero.

El gobierno municipal ha expresado su "máximo respeto a las decisiones judiciales" y a sus "tiempos", como ha asegurado su portavoz y portavoz del PP en esta corporación, Juan Carlos Caballero, preguntado por esas denunciar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. "Que todo siga su curso", ha añadido el edil.

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha denunciado a Juanma Badenas por atribuir falsamente un asesinato a personas inmigrantes el pasado mes de julio en el puente de las Moreras de la ciudad. El ministerio público ha denunciado también a Cecilia Herrero por supuestos mensajes racistas difundidos a través de X.

Preguntado por este asunto, el portavoz del ejecutivo de la capital valenciana ha respondido que este "gobierno municipal, a diferencia del Gobierno sanchista, cree en los procedimientos judiciales y tiene máximo respeto a todos ellos". "Por tanto, no nos vamos a pronunciar ni vamos a entrar en el juego que pretenden la izquierda y el sanchismo", ha manifestado.

"Desde el gobierno municipal expresamos nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales y que todo siga su curso", ha apostillado Juan Carlos Caballero.

Repreguntado por esas denuncias de la Fiscalía a Badenas y Herrero como portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y no como representante de todo el ejecutivo de la ciudad y por si los 'populares' se sienten cómodos con comentarios como los de estos ediles, Caballero ha respondido que ya le "preguntaron sobre ello con anterioridad" y que ya dijo que los miembros del PP "no compartíamos esas declaraciones".

"No ha habido ningún cambio", ha resaltado, al tiempo que ha insistido en "expresar el máximo respeto hacia la justicia y a sus tiempos" y ha descartado de nuevo "entrar en el juego" de "la izquierda".

"Y lo que sí que le puedo asegurar es que no vamos a entrar en el juego de la cacería y la persecución a la que nos quiere someter la izquierda", ha señalado.

"PEDIR PERDÓN"

Durante su respuesta, Juan Carlos Caballero se ha referido de también a la dimisión del ya exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón tras las denuncias de varias mujeres por comportamientos machistas y ha considerado que "Compromís, por ejemplo, o del Partido Socialista" tedrían que "pedir perdón".

En este punto, ha aludido a Compromís y ha señalado que esta coalición "traía a pasear aquí a Íñigo Errejón" como "dirigente de Sumar", al tiempo que ha destacado que esas dos formaciones políticas concurrieron juntas a los comicios generales.

"Sumar concurrió con Compromís a las elecciones generales. Y los diputados de Compromís --en la Cámara Baja-- hoy lo son porque concurrieron con la formación política de Sumar a esas elecciones", ha remarcado el representante del equipo de Catalá.

Caballero ha agregado que "Errejón ha dimitido reconociendo, porque no lo ha negado, los abusos sexuales y las agresiones sexuales a mujeres". "Son acusaciones muy graves que no ha negado" y "no he escuchado ni a Compromís ni a Partido Socialista ni pedir perdón ni exigir responsabilidades a sus partidos políticos por amparar a un presunto, pero parece que no lo niega, agresor sexual", ha aseverado el edil.

Tras ello, el portavoz del gobierno local y del PP en el Ayuntamiento de València ha preguntado si "hay una doble vara de medir aquí". "No sé si nos puede dar algunos mensajes de la doble vara o las declaraciones que dice el portavoz de Vox", ha dicho.