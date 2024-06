El equipo de Catalá dice que "no peligra ni un euro" de fondos europeos de la supermanzana de Petxina

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha señalado que entiende que "no peligra ni un solo euro de la financiación europea" que se empleó para habilitar la supermanzana de Petxina, al tiempo que ha indicado que las intervenciones realizadas en ella se han efectuado porque se consideran "correctas" y que, si no, no se habrían realizado.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa para presentar el plan de inversiones de la EMT, preguntado por la solicitud por parte del Ministerio de Transportes de información sobre las intervenciones llevadas a cabo por el consistorio en la supermanzana de Petxina para habilitar nuevas plazas de estacionamiento en dicho entorno. Transportes pretende comprobar que no se ha incumplido el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).

Carbonell ha expresado que "formalmente" no tiene "constancia de haber recibido ningún escrito del Ministerio", pero ha agregado que "no hay ningún problema". "Cuando hemos actuado de la manera en que hemos actuado es porque pensamos que es correcta la actuación", ha insistido.

Así, ha señalado que el secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Álvaro F. Heredia, "está en su papel de preguntar" y ha apuntado que no le "parece mal" que lo haga, así como que el equipo de gobierno de València está en su "papel de contestarle" y lo hará "próximamente".

"Obviamente, cuando nosotros actuamos es porque entendemos que las actuaciones son acordes con lo dispuesto por la normativa en la que se basa la actuación en la supermanzana de la Petxina", ha dicho Carbonell.

En este sentido, el concejal ha explicado que la intervención municipal prevista en Petxina pretende "dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos, primero en cuanto a la seguridad de la supermanzana, que dejaba bastante que desear; segundo en cuanto a la señalética, que era confusa, y tercero en cuanto a las posibilidades de aparcamiento".

Carbonell ha afirmado, sobre este último punto, que el anterior equipo de gobierno --Compromís y PSPV-- diseñó para un cruce de dos calles un total de 24 plazas de carga y descarga, lo que en su opinión resultaba "excesivo para ese punto de la ciudad" cuando antes no había ninguno en ese enclave. Además, ha añadido que tampoco se contemplaba ningún aparcamiento de motos y éstas terminaban en la acera.

"Nosotros lo que hemos pretendido es dar solución a esas disfunciones. Por supuesto, daremos la información oportuna al secretario de Estado y a quien nos la pida y continuaremos adelante", ha agregado.

"ME CUESTE LO QUE ME CUESTE"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este viernes respecto a los fondos europeos concedidos a la ciudad para distintos proyectos que trabajará para "no perder ni un euro" de esas partidas.

Al hablar de movilidad en una entrevista en Cope Valencia por su primer año como máxima responsable municipal, Catalá ha afirmado: "Lo que no voy a hacer es hacer lo que hizo el anterior gobierno --local--. Yo no voy a perder ni un euro de fondos europeos para esta ciudad, me cueste lo que me cueste".

La primera edil ha resaltado que "todos los fondos europeos van al ciudadano" y ha remarcado que su equipo no los dejará pasar. "No vamos a devolver ni un euro de fondos europeos", ha insistido.

PEATONALIZACIÓN DE JORGE JUAN

Por otro lado, el edil de Movilidad también se ha referido, a preguntas de los medios, a las peatonalizaciones del centro de la ciudad. Carbonell ha indicado que la peatonalización de la calle Colón "no está sobre la mesa", pero la de la calle Jorge Juan sí --la peatonalización para esta última vía es un proyecto que fue anunciado recientemente por la primera edil--.

"Ya se dijo que era un tramo corto, que era desde la calle Colón hasta el mercado de Colón y, por tanto, desde luego no creo que esa peatonalización o ese ensanchamiento de aceras pueda perjudicar la movilidad en el centro", ha añadido el concejal, antes de recalcar que la EMT no discurre por Jorge Juan y que "la calle Colón es un proyecto distinto, que nada tiene que ver" con el de esta vía.