El equipo de Gobierno aprueba presentar la candidatura de Alicante a los Juegos Mediterráneos de Playa 2031

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Alicante ha aprobado presentar la candidatura de la ciudad a los Juegos Mediterráneos de Playa 2031 (Mediterranean Beach Games). La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) se conocerá durante el segundo semestre de 2025, si bien durante los primeros seis meses del año que viene acudirán inspectores a revisar las instalaciones deportivas y la fisionomía del municipio.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Deportes, Toni Gallego, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, donde ha manifestado que Alicante es la "única candidata" del Comité Olímpico Español (COE) a este acontecimiento.

Además, el edil del área ha explicado que durante los últimos meses se ha trabajado de forma conjunta con el COI para que la ciudad pueda optar a acoger esta quinta edición. Hasta ahora se ha celebrado en Italia y dos años en Grecia (en Patras y Heraklion), mientras que en 2027 tendrá lugar en Portimão (Portugal)

Gallego ha afirmado que este evento llega a congregar a más de 25 países como participantes y que la candidatura pretende "poner en valor" a referentes deportivos como Jorge Crivillés o Lucía Navarro y "potenciar las instalaciones deportivas", tanto de playa como de mar. Al respecto, el concejal ha detallado que el evento podría hacerse en recintos desmontables, pero que también existe la posibilidad de "crear nuevos lugares".

TRES DEPORTES NUEVOS

En la competición hay once deportes fijos, entre los que se encuentran balonmano-playa, volei-playa, fútbol-playa, tenis-playa, lucha en playa, canoa de aguas abiertas o natación de aguas abiertas con aletas, entre otras. Además, ha asegurado Gallego, la candidatura de Alicante plantea tres deportes nuevos: rugby playa, padelsurf y vela --el antiguo 470, actual ILCA 6 y 7--.

El concejal también ha concretado que en el convenio suscrito con el COE, que se traslada al COI para la presentación de la candidatura, se contemplan tres pagos de 50.000 euros en los años intermedios a la celebración del evento, que se tendrían que abonar en caso de que Alicante fuera elegida.

"Presentamos a Alicante como candidata a algo que creemos que podemos aspirar. No somos Madrid ni Barcelona y no podemos traer unos Juegos Olímpicos, pero este evento sí que cuadra perfectamente con lo grandes que somos", ha concluido Gallego.

PSOE: RESPALDO A LA CANDIDATURA

El grupo municipal socialista, a través del concejal Eduardo Rodríguez, ha trasladado el respaldo a la candidatura para que Alicante pueda acoger Juegos Mediterráneos de Playa 2031, ha informado el PSPV en un comunicado.

No obstante, Rodríguez ha criticado que el equipo de Gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala "no se caracteriza por su inversión en las instalaciones deportivas municipales, especialmente las que están ubicadas en los barrios".

"No pueden dedicar todos los esfuerzos al deporte profesional mientras relegan al olvido al deporte base. Es incongruente que el gobierno del PP se trate de poner medallas por presentar la candidatura a estos juegos, al mismo tiempo que impide que los alicantinos y alicantinas puedan realizar práctica deportiva en espacios públicos municipales porque están cerrados o abandonados", ha agregado el concejal socialista.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que "las instalaciones de Colonia Requena, Santa Faz, Virgen del Remedio, Carolinas, Villafranqueza, Juan XXIII, Ciudad de Asís o Lo Morant permanecen cerradas por la falta de conserjes o el mal estado de las pistas".

"Hemos pedido que se abran las instalaciones deportivas durante las tardes de verano para que niñas, niños y jóvenes puedan practicar deporte, pero tampoco han querido. Además, en lo que va de legislatura no se ha celebrado ninguna reunión del Consejo Local de Deportes, que no ha sido convocado hasta el 6 de noviembre, y en el que la participación de las mujeres se limita a ocho representantes de un total de 25 miembros. No hay ni rastro de clubs femeninos", ha sentenciado la edil del PSPV.