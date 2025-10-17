Un equipo de la UPV, campeón universitario de Europa en vuelo por segundo año consecutivo

El equipo Faraday Rocketry UPV, de Generación Espontánea, se proclama campeón de Europa en vuelo en EuRoC - UPV

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo Faradatay Rocketry de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) se ha proclamado campeón universitario de Europa en vuelo por segundo año consecutivo en el European Rocketry Challenge (EuRoC), una iniciativa que desafía a estudiantes universitarios europeos a diseñar, desarrollar y construir cohetes.

Promovida por la Agencia Espacial Portuguesa desde 2020, su sexta edición se celebró en Constância (Portugal) del 9 al 15 de octubre. Skybraker es el nombre del cohete que lanzó el Faraday Rocketry Team, que logró un despegue impecable y una trayectoria suave y predecible, destaca la Politècnica.

El cohete alcanzó un apogeo exacto de 3.021 metros según la aviónica CATS y 3.025 metros con el sistema SRAD. El equipo está formado por 46 estudiantes de varias titulaciones.

"El paracaídas de frenado se desplegó exactamente en el apogeo y, aunque el paracaídas principal no se abrió, el vehículo aterrizó suavemente cerca del raíl de lanzamiento. Quedó casi completamente intacto, con solo daños menores", explica Luna Marhuenda, líder del Faraday Rocketry Team y estudiante de la UPV.

El equipo está "muy satisfecho" con el rendimiento y los resultados del vuelo, que cumplieron con éxito los objetivos técnicos establecidos para la misión de este año. Este hito acerca a Faraday Rocketry a uno de sus principales objetivos: convertirse en el primer equipo universitario en alcanzar el espacio.

El gran ganador absoluto de EuRoC25 fue el equipo austriaco Aerospace Team Graz (ASTG).