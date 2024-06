Un equipo de la UPV trabaja en una herramienta para afrontar los "retos emocionales" de la enseñanza en línea

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la UPV trabaja en el proyecto 'Yes4Eleraning', una nueva herramienta para afrontar los "retos emocionales" de la enseñanza en línea con el objetivo de mitigar los posibles efectos negativos sobre la salud mental asociados con esta modalidad. Así, la iniciativa mostrará a los docentes su estado emocional durante la enseñanza 'online' y les proporcionará pautas de apoyo para gestionar sus emociones.

Este tipo de modalidad conlleva "diversos retos" a nivel emocional, tanto para estudiantes como para profesores, que requieren de soluciones que aborden aspectos tecnológicos, pedagógicos y de apoyo psicológico para mejorar el entorno de aprendizaje.

Bajo esta premisa, se está desarrollando el proyecto 'Yes4Elearning, Tools and Strategies for Supporting the Adaptation to E-Learning in HE Sector', un programa Erasmus+ que se ha celebrado en el Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), según ha informado la universidad en un comunicado.

La investigación europea, coordinada por la Universidad de Klaipeda en Lituania, integra a seis socios de cinco países que buscan mejorar el proceso de aprendizaje en línea y mitigar sus efectos negativos sobre la salud mental. Así, durante la reunión mantenida se compartieron los resultados preliminares de los primeros meses de trabajo, se presentaron casos de estudio y se planificaron objetivos futuros, así como se distribuyeron las tareas entre los socios.

Los diferentes estudios han detectado que los profesores se enfrentan a desafíos como la adaptación a nuevas tecnologías, la falta de interacción directa, la gestión del tiempo y la preocupación por la calidad educativa. Por su parte, los estudiantes pueden experimentar situaciones de aislamiento, desmotivación, estrés y dificultades técnicas, lo que afecta su bienestar y rendimiento académico.

La profesora de la UPV e investigadora principal del proyecto del grupo ICTvsCC de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático (ITACA-UPV), Eloína Coll, ha indicado que "ambos grupos, estudiantes y profesores, pueden sufrir fatiga digital y desorganización debido a la falta de una rutina estructurada que repercute en su salud mental".

"PAPEL FUNDAMENTAL"

El proyecto trabaja en el desarrollo de una "innovadora herramienta" de evaluación online para profesores y trabajadores de educación superior que participan en la enseñanza a distancia. La investigadora de ITACA-UPV y participante en el proyecto, Victoria Lerma, ha indicado que "pretenden integrar la digitalización en la educación, no solo a través de herramientas tecnológicas, sino fomentando una cultura digital holística que englobe diferentes perspectivas y proporcione las habilidades necesarias para prosperar en un entorno digital en constante evolución".

"La herramienta será probada por cada socio y, además, se diseñará un curso en línea para estudiantes, para mejorar su adaptación psicológica al 'e-learning', así como una exposición de narración digital creativa", ha sostenido la investigadora de ITACA-UPV. Finalmente, Coll ha concluido que esta investigación "está alineada con las prioridades globales de transformación digital, pues reconoce el papel fundamental de las competencias digitales en la configuración de las generaciones futuras".