'Ercás', de Silvia Batet, aborda "la belleza de la transformación y la resiliencia" en el Paraninfo de la UA

'Ercás', De Silvia Batet, Aborda "La Belleza De La Transformación Y La Resilencia" En El Paraninfo De La UA

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de danza Silvia Batet llega este martes a las 19.00 horas al Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA) con 'Ercás', un espectáculo que presenta "la belleza de la transformación y la resiliencia" a través de la danza contemporánea. La obra se ofrece en el marco de la programación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este proyecto cultural nace en 2024 de un deseo de "reconectar con el cuerpo desde su fisicalidad y visceralidad". En dicha "reconexión", se explora "la geometría, la contracción y el ritmo como formas de construir cuerpos mutables que desafíen cualquier definición". El objetivo es "ampliar los límites físicos y discursivos de lo que se considera el cuerpo humano y, en particular, el cuerpo femenino", según ha explicado la institución en un comunicado.

Así, tres cuerpos femeninos se convierten en un "lienzo mutable que genera imágenes caleidoscópicas para explorar la ritualidad, la sutileza y la plasticidad del movimiento" y "las bailarinas crean un lenguaje visual que desafía las percepciones tradicionales del cuerpo y su potencial".

"Los movimientos plásticos y las contracciones precisas se combinan para formar patrones hipnóticos que reflejan la esencia de la metamorfosis y la capacidad de adaptación. Unos movimientos que muestran cómo el cuerpo puede ser simultáneamente frágil y poderoso, estático y dinámico, singular y múltiple", ha apuntado la UA.

La compañía de danza Silvia Batet nació en 2019 y tiene su sede en Barcelona. Su lenguaje coreográfico se caracteriza por la "simplicidad formal" y la "complejidad estructural" de las creaciones. Con Oblivion, pieza que presentaron en la UA en 2023, la compañía obtuvo el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2020, según ha recordado la UA.