Erige Sehiri compite en la Mostra con 'Entre las higueras', reflejo del deseo y la rebeldía de las jóvenes tunecinas

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora Erige Sehiri presenta a concurso en la Mostra de València su ópera prima, 'Entre las higueras', una cinta sobre el deseo y la rebeldía de las mujeres tunecinas que, además, luchará por el Oscar a Mejor Película Internacional con 'Alcarràs'.

Sehiri ha desarrollado documentales de autor, como 'Railway Men', distinguidos en festivales como Visions du Réel, IDFA o Cinemed. Por eso ha querido que su ópera prima de ficción esté "llena de verdad", lo que fue apreciado en su debut en la Quinzena de Realizadores de Cannes.

Como tantas obras artísticas, esta película nació de un recorte de periódico: "Leí en una página de sucesos que hay gente que va a trabajar en esas camionetas a recoger higos sin ningún tipo de seguridad, que uno esos vehículos sufrió un accidente en la carretera y varias personas murieron. Intenté conocer los nombres de aquellas víctimas, todas mujeres, pero no lo conseguí; solamente sus fechas de nacimiento", ha asegurado Erige Sehiri, según ha indicado la Mostra en un comunicado.

A pesar de estar inspirada en aquel suceso, nada en la cinta hace presagiar explícitamente la tragedia, aunque sí se apunta en algunos de los diálogos. El largometraje más bien se centra en los coqueteos de un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, mientras recogen la cosecha, pese a las condiciones de explotación a los que se ven sometidas.

"El drama no está en la historia, pero se va intuyendo", ha subrayado la directora, quien ha destacado que con la cinta quiso "imaginar cómo fue aquel último día de trabajo". "Me di cuenta de que seguramente transcurrió como uno cualquiera", ha reconocido.

Los personajes femeninos hablan de su relación con los hombres y del deseo como en pocas películas árabes. La realizadora ha señalado que sus personajes se expresan "como las mujeres reales", lo que consiguió "escribiendo el guion con la protagonista y con muchos ensayos". "Efectivamente, hay muchos matices entre los distintos grados de libertad que viven las mujeres tunecinas, que se ve en cosas como la manera de llevar el pañuelo", ha explicado.

"REFLEJAR EL MUNDO ÁRABE DE MANERA MENOS ESTEREOTIPADA"

"Esos matices existen en todas las sociedades, he querido reflejar el mundo árabe de una manera menos estereotipada, como esos hombres que están bastante perdidos y con muchas frustraciones", ha expresado, y ha considerado que "es posible hacer cine de este tipo gracias a los últimos acontecimientos en su país". "Toda revolución supone un borrón y cuenta nueva y este es un buen momento para que las mujeres hagamos cine en el Magreb", ha defendido.

La cinta cuenta con un "gran componente metafórico" que pretende "recrear un microcosmos de la sociedad tunecina, con la higuera como metáfora". "Los personajes trabajan en el exterior, pero están atrapados en el interior de las higueras. Deseaba reflejar cómo la sociedad vive en esa contradicción, entre el encierro y la libertad", ha afirmado.

"También construyo una metáfora con el higo, que es una fruta muy sensual y que no madura al mismo tiempo, igual que los personajes. La contradicción de la que hablaba también se refleja en el contraste entre un árbol robusto y su fruto que es frágil", ha agregado Sehiri.

La película guarda bastantes similitudes en la atmósfera, el tratamiento y la manera de rodar con 'Alcarràs', además existe la coincidencia de que ambas lucharán por estar en la lista final de los Oscar a Mejor Película Internacional: "No he podido verla aún, pero ya en el rodaje me hablaron de ella. Hay ocasiones en las que se producen conexiones mágicas y creo que esta es una de ellas", ha concluido la directora de 'Entre las higueras', que llegará a los cines españoles en abril de la mano de Atalante.

