Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizan los 'Viejos tiempos' de Pinter en el Principal de València

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de València pone en escena, los días 15 y 16 de noviembre, la obra del Premio Nobel de Literatura 2005 Harold Pinter 'Viejos tiempos', protagonizado por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

Teatro de la Abadía y Entrecajas Producciones Teatrales suben a las tablas este texto, dirigido por Beatriz Argüello y con traducción y versión de Pablo Remón que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 por 'Doña Rosita, anotada'.

La atracción que produce 'Viejos Tiempos' de Harold Pinter reside en el secreto que esconde, en el misterio no tanto de la trama, como de sus tres protagonistas. Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina interpretan a esos tres personajes a los que Pinter disecciona en este magnífico texto.

"Se trata de tres personas complejas que luchan por encontrar espacios comunes en los que reconstruir un pasado borroso e inarticulado donde las palabras no tienden puentes, sino que levantan muros apenas comunicables llenos de ferocidad y violencia", apunta Argüello.

En escena, la visita de Anna a la casa de Kate y Deeley, desencadena una sucesión de recuerdos provocando una guerra en defensa de la razón de la memoria.

Según explican desde la propia compañía, en esta obra "el pasado se modifica cada vez que se habla de él y las consecuencias en el presente son demoledora; los recuerdos se materializan; son contados, actuados... son, en sí mismos, un hecho teatral". "¿Y no es el teatro una brecha en el presente que nos conduce a una manera diferente de percibir el tiempo?", plantean.

Las entradas del espectáculo están a la venta en la taquilla de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del Indtitut Valencià de Cultura (IVC).

'CONFIDÈNCIES' CON LOS PROTAGONISTAS

Además, la dirección adjunta de Artes Escénicas del IVC ha organizado un nuevo 'Confidències' con los tres protagonistas de la obra. Maribel Bayona, actriz y dramaturga, conversará en una entrevista abierta al público con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, intérpretes de 'Viejos Tiempos', el sábado 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Vestíbulo del Teatro Principal, coincidiendo con su exhibición este fin de semana.

El teatro abrirá sus puertas a partir de las 11.45 horas. La entrada a 'Confidències' es libre hasta completar aforo.